Antalya’da 'Trafik Güvenliği' toplantısı

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül başkanlığında Şehirlerarası Otobüs Terminali Toplantı Salonunda 'Trafik Güvenliği' toplantısı düzenlendi. Toplantıya, trafik birim amirleri ve yolcu taşımacılığı yapan 49 otobüs firma temsilcisi katıldı. Toplantıda, şoförlerin yol şartları ve trafik kurallarına uygun araç kullanmaları, yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin karışmış oldukları kazaların en çok yorgunluk sebebiyle meydana geldiği, şoförlerin yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, günlük ve haftalık dinlenme sürelerine uymaları, yolcu taşımacılığı yapan araçların karışmış oldukları kazaların turizmi de etkilediği belirtildi.Otobüs çalışanları ve yolcuların, istisnasız yolculukları süresince emniyet kemeri takılı konumda seyahat etmeleri gerektiği vurgulanan toplantıda, kış şartlarına uygun lastik kullanılması, şoförlerin hız, kırmızı ışık ihlali, tehlikeli şerit değiştirme kural ihlallerini yapmaması, seyir halindeyken cep telefonu kullanmaması yönünde uyarılmaları, uygun olmayan yakıtların ve yağların araçlarda kullanılmaması, takograf cihazlarının usulüne uygun ve çalışır vaziyette kullanılması, otogar ve belirlenmiş duraklar haricinde yolcu indirme bindirme yapılmaması, 4925 Sayılı Taşıma Kanununda belirtilen yükümlülüklere uygun olarak faaliyette bulunulması gerektiğine dikkat çekildi. Firma temsilcileri özellikle emniyet kemeri denetimleri yapılmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, ülke genelinde bu denetimlerin daha sıkı yapılmasını istedi.