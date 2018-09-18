Antalya'da Teknoloji bağımlığına karşı spor

'ÇOCUKLARIN Teknoloji Bağımlılığına Karşı Spor ve Fiziksel Aktivite'nin proje ortağı Antalya Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 6-13 yaş grubu çocukların ebeveynlerine 'Bağımlılığı'nın Olumsuz Etkileri ve Aile Yaşamı' konulu seminer verdi. Seminerde, 'Teknoloji bağımlılığı nedir? bağımlılığı kontrol altına alma yöntemleri, teknoloji bağımlılığının belirtileri, sosyal alanda görülen şikâyetler' konularında bilgiler verildi. Seminer sonunda çocuklar ve ebeveynlerine soru ve cevap şeklinde anket uygulandı.

Proje koordinatörü Bilal Çağlayan yaptığı açıklamada, HİS olarak hazırladıkları 'Çocukların Teknoloji Bağımlılığına Karşı Spor ve Fiziksel Aktivite' projesinin, AB tarafından hibe programı almaya hak kazandığını belirtti.

Projenin Antalya ve Ankara'da uygulandığını söyleyen Çağlayan, sporda gönüllü faaliyetleri teşvik etmek, sosyal etkinliklerle herkes için spora katılım ve spora eşit erişim yoluyla sağlığı artırmak, fiziksel aktivitenin önemi hakkında topluma eşit fırsatlar sunmak ve farkındalık yaratmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Projenin İspanya'dan Valencia Belediye Spor Vakfı, Romanya'dan Ulusal Spor Araştırma Enstitüsü ile ortak yürütüldüğüne değinen Çağlayan, "Türkiye'de sporun yaygınlaşması ve bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz" dedi.

Seminer ardından katılımcılar matrak, tırmanma duvarı ve trambolin gibi 8 oyun istasyonunda spor yaptı.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 11:18