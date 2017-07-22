Antalya’da sıcak hava ilginç görüntülere yol açıyor

SICAK altında beklemek zorunda olanlar ise mümkün olduğu kadar bir gölgenin altını tercih ediyor. İşe gitmek için servis bekleyenlerin oluşturduğu ilginç görüntü ise zaman zaman kameralara takılıyor.

Manavgat ilçesinde turizm çalışanları belirli noktalardan servise binmek suretiyle çalıştıkları tesise gidiyor. Ancak dakikalarca yakıcı güneş altında beklemek zorunda olan çalışanlar kendilerince çözüm bulmaya çalışıyor. Buldukları tek ağacın gölgesi altında kümelenen turizm çalışanları zaman zaman 45 dereceyi aşan sıcaklarda uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Turizm çalışanları yetkililerden güneşten ve yağmurdan korunabilecekleri kapalı bir alan oluşturmalarını istiyor.