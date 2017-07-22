Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Antalya’da sıcak hava ilginç görüntülere yol açıyor

Antalya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, sokakta ilginç görüntülere sahne oluyor

Antalya’da sıcak hava ilginç görüntülere yol açıyor

Antalya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, sokakta ilginç görüntülere sahne oluyor

22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:00
Antalya’da sıcak hava ilginç görüntülere yol açıyor
banner404

SICAK altında beklemek zorunda olanlar ise mümkün olduğu kadar bir gölgenin altını tercih ediyor. İşe gitmek için servis bekleyenlerin oluşturduğu ilginç görüntü ise zaman zaman kameralara takılıyor.

Manavgat ilçesinde turizm çalışanları belirli noktalardan servise binmek suretiyle çalıştıkları tesise gidiyor. Ancak dakikalarca yakıcı güneş altında beklemek zorunda olan çalışanlar kendilerince çözüm bulmaya çalışıyor. Buldukları tek ağacın gölgesi altında kümelenen turizm çalışanları zaman zaman 45 dereceyi aşan sıcaklarda uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Turizm çalışanları yetkililerden güneşten ve yağmurdan korunabilecekleri kapalı bir alan oluşturmalarını istiyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 22.07.2017 11:36
Anahtar Kelimeler:
SıcakHavaAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim