Antalya’da selde 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Antalya’nın Elmalı ilçesinde meydana şiddetli yağmur sonrası oluşan selde, ahırda bulunan 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Antalya’da selde 10 küçükbaş hayvan telef oldu
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ELMALI ilçesine bağlı Geçmen Mahallesi’nde aşırı yağmur, dün bazı bölgelerde su taşkınlarına sebep neden oldu. Meydana gelen sel nedeniyle çobanlık yapan Süleyman Karapınar’a ait 10 küçükbaş hayvan ahırın içerisinde selde boğularak telef oldu. Öte yandan, sel nedeni ile oluşan toprak yığınının ise bir traktörü tekerlerinin yarısına kadar yuttuğu görüldü. Geçmen Mahallesi Muhtarı Ramazan Çetin, “Aniden bastıran yoğun yağmurun sebep olduğu sel nedeniyle çobanlık yapan Süleyman Karapınar’a ait 10 küçükbaş ha

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