Antalya’da önce kaybolan, sonra tekrar ortaya çıkan garip bulut

BİLİM ve teknoloji geliştikçe geçmişte üzerine efsaneler yazılan pek çok olayı aydınlatma fırsatı buluyoruz. Bilimin, insan hayatına sağladığı en büyük faydalardan biri de ‘tuhaf’ doğa olaylarını açıklayabilmek oluyor. Zira geçmişte deprem, yıldırım gibi doğal olayların bile doğaüstü güçler tarafından gerçekleştirildiğine inanılıyordu.

Antalya’nın Kepez ilçesinde kameralara yakalanan bir bulut ise hala açıklayamadığımız bazı doğa olayları olduğunu gösteriyor. Zira bulanık görüntüsüyle diğer bulutlardan farklı ilk bakışta anlaşılan bu bulut, önce küçülerek ortadan kayboluyor, daha sonra biraz farklı bir konumda yeniden ortaya çıkıyor ve büyümeye başlıyor.

Kısa süre önce YouTube’a yüklenen bulutun görüntüleri, ‘uzaylı’ tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Pek çok kişi videonun altında bu ‘bulutun’ bir uzay gemisi olabileceği yorumunu paylaştı. Yorum yapan kişilerden bazıları mizahi amaç güdüyor olsa da bazı kişiler, bu tuhaf oluşumun bir buluttan fazlası olduğu konusunda gayet ciddiydi.