Antalya'da okullar tatil! Alanya'da okullar tatil mi?

Son dakika haberine göre Antalya'da fırtına ve hortum nedeniyle 5 ilçede yarın (06.02.2019) okulların tatil edildiği açıklandı

Antalya'da okullar tatil! Alanya'da okullar tatil mi?
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KEMER, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta fırtına ve hortum riskine karşı eğitime yarın (çarşamba) ara verildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 ilçede okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Karaloğlu, "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısı kapsamında Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreyi geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirilerek, valiliğimizce çarşamba günü tüm resmi ve özel okullarda eğitimi bir gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 08:51
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