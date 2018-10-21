Antalya’da muhtarlara kentsel dönüşüm anlatıldı

ANTMÜTDER Başkanı Deniz Karataş, Aksu’da mahalle muhtarlarıyla biraraya geldi. Türkiye Muhtarlar Federasyonu Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz ve Aksu Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Cihangir Yılmaz’ın da hazır bulunduğu toplantı da Karataş, Çalkaya, Yeşilyurt ve Altıntaş Mahallelerinde sürdürülecek Kentsel Dönüşüm çalışmaları ve süreci hakkında bilgiler verdi.

Deniz Karataş, “Aksu’nun kalkınması ve imara açılması, gelişmesi açısından hepimiz için büyük önem arz etmekte. Yerel yönetimlerimiz başta olmak üzere milletvekillerimiz ve bakanlık düzeyinde sürdürülen Aksu Çalkaya, Yeşilyurt ve Altıntaş Mahallelerinde ki otuz yıldır çözülemeyen sorunun çözülmesiyle, artık Aksu’nun da önü açılmış oluyor. Tam da bu nokta da vatandaşlarımız ile birebir irtibat halinde olan ve onların da sordukları soruları doğru cevaplamaları için bizlerde muhtarlarımızı sektörümüzün içinde yer alacağı ve ilgi alanımıza giren konularda önemli bilgiler aktardık” diye konuştu

“Aksu ile bağlarımızı kuvvetlendirdik”

Başkan Karataş, “Aksu’nun kalkınmasında ki önemli yol haritaları ve özellikle üzerinde yaşanılan toprak ve sahip olunan değerlerin geleceğe taşınması konusunda bilgi alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz. Bizler aile olarak köklerimiz, tüm maddi ve manevi bağlarımız bu topraklar üzerinde bulunmakta. Yaptığımız yatırımlarımızdan, ekonomimize sağladığımız iş gücü ve istihdam ile yürüttüğümüz çalışmalarımızda sorumluluk yüklendik, Aksu’da ki tüm yatırımlarımızı da çevremize de büyük duyarlılık örneği göstererek, şimdiye kadar 97 bin fidanı toprakla buluşturmuş olup, ayrıca Karataş Orman’ı oluşturarak burada yeşillenecek doğal yaşam ve canlılara da sahip çıktık. Sadece sahil de Akdeniz kıyısında yatırımlar yapmamış, ilçemizin muhtelif bölgelerinde de bu yatırımları hissettiren bir anlayışla Aksu ile bağlarımızı kuvvetlendirdik. Bu yüzdendir ki gerek muhtarlarımıza, gerek sektörümüzün dinamizmlerine ve gerekse vatandaşlarımıza ve tüm ilçe yaşayanlarımıza karşı sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum” dedi.