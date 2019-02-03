Antalya’da muhtarlar kampa girdi

ANTALYA’daki muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 5’ncisinin düzenlediği Muhtarlar İstişare Toplantısı’nda buluştu. Belekte 5 yıldızlı bir otelde buluşan muhtarlar ilk gün etkinliğinde AŞT’nin ‘Oyun Oyun İçinde’ adlı oyununu izledi. Tiyatro oyununu Başkan Türel ve eşi Ebru Türel ile birlikte izleyen muhtar ve eşleri keyifli saatler geçirdi. Muhtar buluşmasının ikinci günü ise İstişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kaş’tan Gazipaşa’ya 912 mahalle muhtarının tamamına yakını, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, ilçe belediye başkanları, ilçe belediye başkan adayları, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Nazif Alp, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Antalya İl Başkanı Mustafa Yılmaz, belediye bürokratları ve muhtar eşleri katıldı.

İstişare toplantısının açılış konuşmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yaptı. Muhtarlara “mesai ve yol arkadaşlarım” diye seslenen Başkan Türel, 5 yıl boyunca Gazipaşa’dan Kaş’a kadar Antalya’nın dört bir yanına yapılan dev hizmet ve yatırımları slayt üzerinde yaptığı sunumla anlattı.



'İLKLERE İMZA ATTIK'

Başkan Türel, Türkiye’de ilklere imza atan bir belediye olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, bunu muhtarlarla birlikte başardıklarını vurguladı. 5 yıl önce Muhtarlar İstişare Toplantılarını başlattıklarını ve bunun birçok şehre de örnek olduğunu anlatan Başkan Türel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde muhtarlarla düzenli buluştuğunu fikirlerini dinleme şansı bulduğunu söyledi.



'HALEP ORADAYSA ARŞIN BURADA'

Başkan Türel, iki ay önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının açıklandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“İki aydır Antalya’yı köy köy, mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaşarak herkese yaptıklarımızı anlatıyorum. Artık yapacaklarımızı anlatmaya başladım. Hayaller kiminle gerçek, kiminle hayal oluyor açıp kataloglara baksınlar.” Geçmişte söz verdiği, seçim vaatlerini bastırdığı katalogların çok iyi incelenmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Türel, “Kim ne söz vermiş yapmış, kim ne söz vermiş yapamamış bunlara iyi bakın. Çünkü biz verdiği sözün arkasında duran belediye başkanı olduk. Ama verdiği sözü unutanlar yarın sizi de unutur. Bunu unutmayın. Biz verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”



'BİZ GÜZEL BİR AİLEYİZ'

Muhtarlara hizmet imkânını kolaylaştırmaya çalıştıklarını anlatan Başkan Türel, “Bilgisayar dağıttık, masasından, klimasına kadar gereken desteği vermeye çalıştık. Sizin yaptığınız işin değeri trilyonlarca ölçülemeyecek kadar değerlidir. Bizler halka hizmeti hakka hizmet olduğuna inanmış insanlarız. Allah çalışana gayret edene yardım eder. Yaptığımız eserlerde sizlerin emekleri var. Sizlerin destekleri var. Biz güzel bir aileyiz. Ve bu aile Antalya’da hayalleri gerçekleştiriyor” diye konuştu.

'SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ'

Başkan Türel konuşmasında Antalya’ya yapılan hizmetleri anlatarak şunları söyledi: “5 sene önce 2013’te Gazipaşa’dan, Kaş’a kadar merkez 5 ilçe hariç 539 köye yapılan toplam yatırım 10 milyon TL’ydi. Bugün bir ilçemize 200 milyon 300 milyon üzerinde yatırım yapıyoruz. Biz sizlerin bize aktardığı sorunları çözmek için gayret gösteriyoruz. 2004 Senesinde Antalya’mızın 3’te 1’inde kanalizasyon vardı. Biz ne yaptık? 5 sene içerisinde Antalya’nın yüzde 90’ını geçen yüzde 100’e yakın bir kanalizasyon şebekesini Antalya’mıza kazandırdık. Katlı köprülü kavşak hiç yoktu, raylı sistem hiç yoktu. Antalya’yı katlı köprülü kavşaklara kavuşturduk. 11 tane yaptık. Bizden sonra gelenler ise bir tane yapamadı. Biz yine geldik 28 tane daha katlı köprülü kavşak tamamladık. Hemzemin kavşaklarla neredeyse 50’yi buldu.” Başkan Türel, “Eskiden tüm Antalya’ya 10 milyon yatırım yapılıyorken, biz 993 milyon liralık yol harcaması yapmışız. Neredeyse 1 katrilyon. Ve Antalya’nın her yanını adeta örümcek ağı gibi yollarla sarmışız. 986 km sıcak asfalt yapmışız. Sathi asfalt bulunan yerleri de zamanla sıcak asfalta dönüştüreceğiz. Toplam 2 milyar 248 milyon liralık alt yapı yapmışız. İçme suyu, kanalizasyon 4 bin 855 km içme suyu hattı. Antalya-Londra arası 3 bin 741 km Sosyal projelerimizle vatandaşa temas eden bir anlayış içinde olduk. ASMEK kurslarında 223 bin kardeşimiz meslek sahibi olmuş. Antalya’da 14 bini geçtik hedefimiz bir daha ki dönem 30 bin. Sosyal yardım kartı dağıttık. Sosyal projelerimizle “kimsesizin kimsesi olmuşuz” Biz olmayı başardığımız için bu projeler gerçekleşti. Bizler sizinle gönülden gönüle giden köprüleri kuramasaydık, sahte ve yapmacık olsaydık, tevazu içerisinde samimiyetle hareket etmeseydik, inanın bu hizmetlerin çoğu gerçekleşmezdi. Yaptıklarımız yapacaklarımızın referansıdır. Biz yarının Antalya’sı için çalışıyoruz, yarının Antalya’sı içinde önce Antalya diyoruz, o yüzden Antalya içinde, Menderes Türel diyoruz”