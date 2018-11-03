Antalya’da Kasım ayında deniz keyfi

SONBAHARIN son ayı Kasım’da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen turistler, Kaş’ın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’na akın etti. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Kaş’ta, sıcak havanın keyfini süren bazı turistler plajda denize girdi, bazıları da güneşlendi.

İstanbul’dan tatile geldiğini belirten Rıdvan Yiğit, "Arkadaşlarımızla görüştük, mont giyiyorlar. Burası çok güzel, doğal bir cennet. İnsanlar çöplerini bırakmasınlar, daha da güzelleşecek. Deniz çok muazzam, apayrı. Yaşayıp görsünler." dedi

Kemer’den gelen kaptan Fatih ise, "İlk defa Kaş’a ve Kaputaş’a geliyorum, çok beğendik. Suyu, denizi, kumu çok temiz. Kasım ayında pastırma yazına denk getirdik. Herkesi Kaş’a, Antalya’ya, Türkiye’ye bekliyoruz." diye konuştu. Öte yandan, hava sıcaklığının hafta sonuna kadar seyrini sürdüreceği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2018, 15:59