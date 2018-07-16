Antalya'da kaldırımlar güneş enerjisiyle aydınlanıyor

BELEDİYE Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa’nın pilot çalışma olarak aralarında Tarık Akan Parkı, Antalyaspor 50. Yıl Parkı, Meltem ve Fener mahallelerinin bulunduğu 10 ayrı noktada uygulanan güneş enerjisiyle aydınlanan kaldırım taşı çalışmalarını yerinde denetledi.

Başkan Uysal, güneş enerjisiyle aydınlanan kaldırım taşının 62 santimetre genişliğe 105 santimetre uzunluğa sahip olduğunu söyledi. Kaldırım taşının 8 saat güneş ışığı almasıyla 1 hafta çalışabildiğini belirten Başkan Uysal, sistemin gün batımıyla birlikte devreye girerken 03.00’de sistemin kendini kapalı konuma aldığını söyledi.

Başkan Uysal, güneş enerjisiyle aydınlanan kaldırım taşı çalışmasının Muratpaşa Belediyesi’nin yerel yönetimlerde yenilikçi yaklaşım anlayışının bir ürünü olduğunu söyledi. Projenin geçen yıl kasım ayında bir randevusuz görüşme saatinde Kadir Öztekin tarafından kendisine sunulduğunu aktaran Başkan Uysal, “Öztekin’in sunumunu yaptığı demoyu Muratpaşa’da 10 noktada pilot olarak uyguladık. Dayanıklılık, hava koşullarından etkilenme, teknik sağlamlık gibi birçok açıdan şu an da sistemi test ettiğimizi söyleyebiliriz. Yakın bir zamanda sistemi de geliştirerek daha fazla alanda uygulayabiliriz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 12:55