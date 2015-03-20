Antalya'da güneş tutulmasını böyle izlediler

2015 yılının ilk ve en önemli gök olayı güneş tutulması, Antalya'dan da izlendi. Antalya'da TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde düzenlenen gözlem etkinliğine çok sayıda okuldan öğrenciler katıldı. Gözlemevi'ne ait teleskoplarla Güneş'teki tutulma tek tek öğrencilere izletildi. Ayrıca dev bir ekranda tutulma yansıtıldı ve öğrencilere tutulmanın gerçekleşme şekli anlatıldı. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Halil Kırbıyık, bu şekilde bir tam tutulma olayının 2026 yılına kadar bir daha yaşanmayacağını söyledi.