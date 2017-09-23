Antalya’da gösteri uçakları nefes kesti

DÖŞEMEALTI Karain Hava Meydanı ve Havacılık Eğitim Merkezi’ndeki Karain FLY-IN 2017, 30 uçak ve 50’nin üzerinde pilotun katılımıyla düzenlenen etkinliklerle başladı. Model uçak gösterileri ve özel uçuşlarla başlayan etkinlik, paraşütle atlama ve paramotor gösterileriyle devam etti. Etkinliğin ilk günü hassas iniş yarışması, akrobasi gösterisi, konser ve bireysel uçuşlarla sona erdi. Değişik renk, model ve yaşta 20’nin üzerinde uçak apronda sergilendi. Sergiyi gezenler tek motorlu uçakları yakından görme şansı bulmanın yanında sık sık fotoğraf çektirdi. Festival kapsamında akrobasi uçuşu yapan pilot Oğuzhan Yararcan’ın TC-RSF tescilli Pitts S-2B model çift kanatlı akrobasi uçağı ile ve bir başka uçakla yan yana yaptığı gösteri büyük beğeni topladı.

FLY-IN 2017’nin, yarın düzenlenecek etkinliklerle sona ereceği bildirildi.