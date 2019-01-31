Antalya’da gökkuşağı şöleni

ANTALYA'DA yağış bugün etkisini azalttı. Öğleden sonra aralıklarla yağmur yağarken, güneşin kendini gösterdiği sırada dev bir gökkuşağı ortaya çıktı. Gökkuşağı kent merkezinin üzerinde görsel şölen oluşturdu. Şehri bir ucundan diğer ucuna kadar kuşatan gökkuşağı, yağmur bulutlarının güneşi kapatmasının ardından yok oldu.

Dev gökkuşağını gören sürücüler de şaşkınlığını gizleyemedi.