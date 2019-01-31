Antalya’da gökkuşağı şöleni

Antalya’da öğleden sonra ortaya çıkan gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı. Kent merkezi üzerinde oluşan dev gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Antalya’da gökkuşağı şöleni
banner404

ANTALYA'DA yağış bugün etkisini azalttı. Öğleden sonra aralıklarla yağmur yağarken, güneşin kendini gösterdiği sırada dev bir gökkuşağı ortaya çıktı. Gökkuşağı kent merkezinin üzerinde görsel şölen oluşturdu. Şehri bir ucundan diğer ucuna kadar kuşatan gökkuşağı, yağmur bulutlarının güneşi kapatmasının ardından yok oldu. 
Dev gökkuşağını gören sürücüler de şaşkınlığını gizleyemedi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Büyükşehir'de ilan reklam beyannamesi yoğunluğu
Büyükşehir'de ilan reklam beyannamesi yoğunluğu
  1. ANTALYA

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472