Antalya’da fayton dönemi sona erdi, atlar hayvanat bahçesine teslim edildi

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bayramdan önce gerçekleştirdiği basın toplantısında 10 Haziran itibariyle Antalya’daki fayton faaliyetlerini durdurma ve trafikten men etme kararı aldıklarını açıklamıştı. Başkan Böcek, at sahiplerinin ya da ailelerinden bir kişinin belediyede istihdam edileceğini, atların ise hayvanat bahçesine alınacağını söylemişti. Antalya’da 10 Haziran (bugün) itibarıyla faytonculuk faaliyetleri sona erdi. Faytonlara koşulan atlar ise Büyükşehir Belediyesi tarafından, bundan sonra yaşamlarını sürdürecekleri Antalya Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü. Yeşildere Mahallesi’nde sahipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edilen 40 at kamyonlarla Antalya Hayvanat Bahçesi’ne taşındı. Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye’nin en büyüklerinden olan Antalya Hayvanat Bahçesi’ne teslim edilen atlar kendileri için hazırlanan yaşam alanına bırakıldılar. Atlar, yeni yuvalarında daha sağlıklı şartlarda yaşam sürecek.