Antalya’da esnaftan dolar yakmalı ‘kur’ teşekkürü

ANTALYA'NIN yedi ve 5 yıldız otelleri ile ünlü tatil merkezi Kemerağzı’nda esnaf, resmi gazetede yayımlanan kira sözleşmelerinin belirleneceği ‘kur’ düzenlemesini içeren Hazine ve Maliye Bakanlığının Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Karara İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmasını içeren düzenlemeye teşekkür etti. Yapılan düzenleme ile Türkiye'de yerleşik kişilerin dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş, hizmet sözleşmeleri yapmasının önüne geçen ve mevcuttaki sözleşmelerin TL'ye çevrilmesine ilişkin esasları belirleyen düzenlemenin detayları netlik kazandı. TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak. Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak.

"'Amerika’yı da yakacağız' diyerek dolarları yaktılar"

Resmi gazetede yapılan bu değişikliği görüşmek üzere bir araya gelen yaklaşık 50 esnaf önce kendileri arasında bir süre konuyu görüştü. Görüşmede Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, esnafın yanında olduklarını belirterek esnafın sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirtti. Görüşmenin ardından dükkanların önünde toplanan 50 esnaf hükümete yapılan bu düzenlemeden dolayı teşekkür etti. Ellerine dolarları alan esnaf, “Amerika’yı da yakacağız” diyerek dolarları yaktı. Esnaf bir yandan yapılan ‘kur’ düzenlemesine teşekkür ederken diğer taraftan da yine son günlerde dükkanlarına yapılan imitasyon ürünleri operasyonlarına tepki gösterdi. Toplantı sonrası yanlarında getirdikleri imitasyon ürünlerini yakan esnaf, yapılan operasyonları esnafı bezdirdiğini belirtti.

“Alınan karar esnafı mutlu etti”

Yapılan ‘kur’ düzenlemesi hakkında konuşan Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, “Kiralarımız TL üzerinde sözleşmeler yapılacak. Hükümetimize bu konu hakkında teşekkür ediyorum. Merkez bankasının 2 Ocak’ta olan kuru baz alındı. Bununla ilgili AVM sahipleri ile ilgili oturup konuşacağız. Alınan karar esnafı mutlu etti. Marka konusu kanunen yasak. Bu konuda destek istiyoruz” dedi.

“Yine tarafların iradesine kalmış bir durum var”

Avukat Ayşenur Cingöz ise, “Bugün yayımlanan düzenleme kuru belirledi. Fakat yine tarafların iradesine kalmış bir durum var. Burada kiracıların iradeleri belli. Mülk sahipleri ne yapacak bilmiyoruz. Kanunda bir yaptırım boşluğu var. 13 Ekim tarihine kadar sözleşmeler yenilenmesi gerekiyor. Anlaşamayan esnaflarımız için konu yargıya intikal edecek” açıklamasını yaptı. Mağaza müdürü Deniz Bilici ise, “Devletimizin bu durumu kanun ile düzenlemesi güzel oldu. Beklenen karar hangi kurdan düzenleneceğiydi. Burada tarafların anlaşması gerekiyor. Biz burada AVM sahipleri ile görüşüyoruz. Bazı AVM sahipleri bunları göz ardı ediyor. Burada kur belli oldu. Esnaf para kazanacak ki AVM para kazansın” dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 10:16