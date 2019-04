Antalya’da engelli kardeşlerin hayali gerçek oldu

ANTALYA'DA mahalli sanatçı Gülay Nacar ve Yardım Platformu Kurucusu İnayet Öztürk’ün girişimleriyle, gelinlik giymek isteyen zihinsel engelli Şerife Arslan ile asker eğlencesi isteyen Ramazan Arslan için Habipler Mahallesi’ndeki evlerinin önünde temsili düğün yapıldı. Damatsız düğün öncesi tüm hazırlıkları yapılan Şerife Arslan, evden gelinliği ve duvağıyla çıkarıldı. Şerife Arslan’a asker kıyafeti giyen ağabeyi Ramazan Arslan elinden tutarak eşlik etti. Davetlilerin katılımıyla müzik eşliğinde yapılan temsili düğünde, Arslan ailesi yakınlarıyla mutlu bir gün geçirdi. Temsili düğünde Şerife Arslan’a takı töreni yapılıp, kına yakıldı. Ramazan Arslan'ın da boynuna takılan kırmızı alla birlikte, elleri kınalandı. Mutlulukları gözlerinden okunan iki gencin eğlencesi geç saatlere kadar sürdü.



"Ne mutlu bize"

Gülay Nacar, Şerife Arslan’ın en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğunu öğrendiğini ve bunu gerçekleştirmek için harekete geçtiğini söyledi. El birliği ile Şerife’nin hayali olan düğünü yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Nacar, "Her genç kızın hayali gelinlik, erkeğin ise asker olmaktır. Şerife’yi gelin, Ramazan’ı asker yaptık. Bir nebze de olsa onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize" dedi.



"Hayalleri gerçek oldu"

Kurduğu yardım platformu üzerinden ihtiyacı olan kişilere ulaşan İnayet Öztürk, asker kıyafeti ve gelinlik hayali olan iki gencin bu hayallerini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Engellilerle aradaki engellerin kalkması gerektiğini isteyen Öztürk, "Dünyayı yaşanabilir hale getirelim onlarla. Engellilerimiz için çalışıyoruz. Her genç kız gelin, her genç erkek asker olmak ister. Biz de onların hayallerini gerçekleştirdik. Onları inşallah mutlu edebilmişizdir" ifadelerine yer verdi.



"Mutlu olduk"

Anne Ayten Arslan, çocuklarının hayalinin gerçekleştirilmesi karşısında duygulandığını söyledi. "Hayalimiz gerçekleşti" diyen Arslan, "Çok mutluyuz. Kızım gelinlik giydi, oğlum asker oldu. Yardım edenlerden Allah razı olsun. Kızım hep gelinlik giymek istiyordu. Bir haftadır kızım gelin olacağım diyordu. Mutlu olduk" diye konuştu. Tripotörünü gelin arabası yapmayı düşündüğünü ama çalındığını dile getiren Ramazan Arslan, "İlk defa asker kıyafeti giydim. Bu hediye karşısında şok oldum. İki engelli kardeşi mutlu ettiler" ifadelerine yer verdi.