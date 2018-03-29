Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 30 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 29 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 29 Mart 2018 Perşembe
29 Mart Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Antalya’da dereye düşen genç kız itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Antalya’nın Aksu ilçesinde ekmek almak için elektrikli bisiklet ile markete giden kız, dönüşte su debisinin yükseldiği derede düşerek sürüklendi. 10 metre sürüklenerek suyun ortasında bir dala tutunan kızı, itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya’da dereye düşen genç kız itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Antalya’nın Aksu ilçesinde ekmek almak için elektrikli bisiklet ile markete giden kız, dönüşte su debisinin yükseldiği derede düşerek sürüklendi. 10 metre sürüklenerek suyun ortasında bir dala tutunan kızı, itfaiye ekipleri kurtardı

29 Mart 2018 Perşembe 18:59
Antalya’da dereye düşen genç kız itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
banner404

OLAY, saat 15.30 sıralarında Aksu İlçesi Barbaros Mahallesi’nde yaşandı. Mahallenin ortasından geçen bir dere akşamdan bu yana etkili olan sağanak yağmur nedeni ile yolun üzerinden aştı. Mahalleyi ortadan ikiye ayıran derenin diğer tarafından ekmek almak için elektrikli bisiklet ile ekmek almaya giden 14 yaşındaki Semanur Örenler, dönüşte bisikletinin devrilmesi sonucu düşerek akıntısı yüksek olan dereye yuvarlandı. 
Dere içerisinde 10 metre kadar, sürüklenen genç kız, ağaca tutundu. Genç kızın yardım çığlıklarına koşan mahalle halkı durumu polise itfaiye bildirdi.Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, genç kızı kurtardı. Kurtarılan kıza ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ise 112 ekipleri tarafından Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın elektrikli bisikleti ise akıntıya kapılarak kayboldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAksuDere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İnsanoğlu yakında Mars'ta yürüyecek'
'İnsanoğlu yakında Mars'ta yürüyecek'
Antalya polisinin sinek alarmı
Antalya polisinin sinek alarmı
Antalya'da evleri su bastı
Antalya'da evleri su bastı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim