Antalya’da dereye düşen genç kız itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

OLAY, saat 15.30 sıralarında Aksu İlçesi Barbaros Mahallesi’nde yaşandı. Mahallenin ortasından geçen bir dere akşamdan bu yana etkili olan sağanak yağmur nedeni ile yolun üzerinden aştı. Mahalleyi ortadan ikiye ayıran derenin diğer tarafından ekmek almak için elektrikli bisiklet ile ekmek almaya giden 14 yaşındaki Semanur Örenler, dönüşte bisikletinin devrilmesi sonucu düşerek akıntısı yüksek olan dereye yuvarlandı.

Dere içerisinde 10 metre kadar, sürüklenen genç kız, ağaca tutundu. Genç kızın yardım çığlıklarına koşan mahalle halkı durumu polise itfaiye bildirdi.Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, genç kızı kurtardı. Kurtarılan kıza ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ise 112 ekipleri tarafından Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın elektrikli bisikleti ise akıntıya kapılarak kayboldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.