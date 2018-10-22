Antalya’da deniz, kum ve güneş sezonu kapanmadı

EKİM ayının sonlarına yaklaşmamıza rağmen, Antalya’da deniz, güneş ve kum üçlüsünün sezonu kapanmadı. Yurdun farklı bölgelerinde sağanak yağış beklenirken, Antalya yine bekleneni karşılamaya devam ediyor. Deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ve Akdeniz güneşinin ısıttığı kentte yerli ve yabancı tatilciler sahilleri doldurdu. Bazı tatilciler su sporları yaparken, bazı aileler de çocuklarıyla birlikte suyun keyfini çıkardı.

Denize girmeyen tatilciler ise güneşlenmeyi ve sahilde kitap okumayı tercih etti.

“Ben buraların müdavimiyim”

Eşiyle birlikte sahile gelen Önder Erkılıç, “Hava çok güzel. Çok hafif bir rüzgar var. Sabah özellikle deniz gerçekten çok güzeldi. Öğleden sonra rüzgar çıktı ama su ılık. Antalya’da denize girilecek bir mevsim. Ben buraların müdavimiyim, denizden çıkmıyorum. Yılbaşında bile denize giriyoruz” dedi.

“Soğuk bize işlemiyor

Belarus’tan Antalya’ya tatile gelen Erol Kahraman ise suyun çok güzel olduğunu belirterek, “Su bazılarına göre soğuk ama bizim için çok güzeldi. Benim ailem Antalya’da yaşıyor. Belarus’tan geldiğimiz için soğuk bize işlemiyor. Antalya’da çok güzel bir şehir sürekli gelmek isteriz, ama vaktimiz olmuyor” ifadelerini kullandı.