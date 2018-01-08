Antalya’da çocuklar okula anne sırtında dereden geçerek gidiyor

ÖTE yandan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, kendilerine öğrencilerin dereden geçemediği yönünde bir talep gelmediğini ifade ederek, bölgeye yaya geçidi yapılması için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Antalya’nın merkez ilçelerden Aksu’da, Barbaros Mahallesi ve Yeni Mahalle’yi (Toparlar) birbirinden ayıran dere yatağında, öğrencilerin annelerinin sırtında dereden geçerek okula gittiği yönünde çıkan haberlerin ardından Aksu Kaymakamlığı, Aksu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Başkan yardımcıları ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulunan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve konu hakkında bilgi aldı. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Bahsi geçen yerde hiç yol yokmuş gibi haber yapılması doğru değil. Köprü yapmak istediğimiz yerde vatandaşın özel mülkiyeti var. Belediye olarak burada bir köprü çalışmamız var. Yol yok denilen mahallenin yoluna asfalt döktük. Buraya normal köprü yapma şansımız yok. Çünkü özel mülkiyet var” dedi.

“Öğrenciler ile ilgili bize hiçbir talep gelmedi”

Dere yatağına yaya geçidinin yapılması için çalışmalarının olduğunu da kaydeden Başkan Şahin, “Kanal Devlet Su İşleri (DSİ) ait. Onlardan da onay alacağız. Dere yatağının 30 metre olması çalışmalarımıza engel teşkil ediyor. Öğrenciler ile ilgili bize hiçbir talep gelmedi. Vatandaşlar bize daha önce ‘Tarlalarımıza geçmek istiyoruz’ dediler. Burada öğrencilerin servisler ile taşınmalı. Burada hiç yol yok demek çok yanlış. Buranın 500 metre uzağında köprü var” dedi. Öte yandan Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen de mahallede bulunan öğrencilerin okullarına ulaşması için servis sağlandığını açıkladı.

“Servis 3 kilometre yere bir çocuğa giremeyeceğini söylüyor”

Mahallede yaşayan Durmuş Zeybek ise sorunun sadece okula giden çocukları ilgilendirmediğini vatandaşların da derenin diğer tarafında arazisi olduğu için geçemediğini söyledi. Zeybek açıklamasında, “Servis 3 kilometre yere bir çocuğa giremeyeceğini söylüyor. Servis girmediği için çocuklar bu dereden yürüyerek geçiyor. Normal yoldan gelmesi için çocuğun 3 kilometre yürümesi gerekir” ifadelerini kullandı.