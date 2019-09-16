Antalya'da bir garip olay: Evdeki yılan aileyi dama sürdü

KEPEZ'DE oturan 3 çocuk annesi Dilek Dağcıoğlu, 2 yıldır kirada kaldığı evine son 1,5 aydır korkudan giremiyor. Daha önce ahır olarak kullanılan evinin ahşap zemininde siyah renkte irili, ufaklı yılanlar gördüğünü söyleyen Dağcıoğlu, korkudan mobilyalarını dışarı çıkarıp evinin önünde oturuyor, geceleri ise çocuklarıyla birlikte çatıda uyuyor. Daha önce belediye ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdiğini ancak ekiplerin gelip ilaçlamasına rağmen çözüm olmadığını aktaran Dağcıoğlu, maddi imkansızlıklar yüzünden de evden çıkmadığını belirtti.



“1,5 aydır psikolojim bozuldu”

Dağcıoğlu, yılanları ilk gördüğü an dışarıdan geldiklerini düşündüğünü, ancak daha sonra evin içerisinde birkaç kez daha karşılaşınca yuva yaptıklarını anladığını söyledi. Olay sonrası itfaiye ve belediye ekiplerini aradığını belirten Dağcıoğlu, “2 defa itfaiyeyi aradık. Onlar gelip baktılar ve ‘Acil bu evden çıkmanız gerek. 4-5 yerde yuva yapmışlar dediler.' Belediye, ilaçlama için personel gönderdi, o da korkusundan giremedi. Ben cesaretlenip 3 çocuğum için kendim girdim, her yeri ilaçladım. Bir hafta sonra tekrar görünce 1,5 aydır psikolojim bozuldu” dedi.



“Can güvenliğimiz yok”

Maddi durumu uygun olmadığı için evden çıkamadığını da belirten Dağcıoğlu, yetkililerden yardım talep etti. Dağcıoğlu, "Şu anda damda kalıyoruz ve hayatımız dam oldu. Evin içerisine korkudan giremiyoruz, çocuklarım dışarıda ve damda ödevini yapıyor. Yılanların çocuklarıma ya da bana zarar vermesinden korkuyorum" diye konuştu.