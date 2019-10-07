Antalya’da ‘bestel’ sezonu açıldı
Antalya’nın Serik ilçesinde kadınlar, ilçenin yöresel tadı olarak bilinen ‘bestel’ yapımına başladı.
GÜNCEL 07.10.2019, 11:44
KIŞ mevsiminin yaklaşmasıyla, Serikli kadınlar kış hazırlıklarına başladı. Dalından toplanan incirleri özenle kurutan kadınlar, kuruttukları incirleri ilçenin yöresel tadı olan ‘bestel’ hazırlamak için tencere ve kazanlarda kaynatıyor. Bestel, hem kahvaltılarda tüketilirken, gelen konuklara tatlı olarak da ikram ediliyor.
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