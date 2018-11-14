Antalya’da balkondan kedi kurtarma operasyonu

EDİNİLEN bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde konaklayan yabancı turistler, odalarının karşısındaki apartmanın balkonunda bir kedinin 2 gündür sürekli miyavladığını otel görevlilerine bildirdi.

İhbarla apartmana gelen itfaiye ve polis ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiyeci, ucunda ip bulunan demir çubukla, yan dairenin balkonundan kediye ulaşmak istedi. Kendisine uzatılan ipten korkan kedi, balkona yakın olan ağacın dallarına atladı. Bir süre ağaçta mahsur kalan kediyi polis memuru tırmandığı merdiven yardımıyla kurtardı. Ağaçtan inen kedi gözlerde kayboldu.