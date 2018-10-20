Antalya’da 4.Turizm Teknolojileri Günlüğü düzenlendi

TBD Antalya Şube Başkanı Mehmet Akyelli, yaptığı açılış konuşmasında 1971 yılında kurulan derneğin Antalya Şubesi'nin 8 yıl önce faaliyet göstermeye başladığını söyledi. Akyelli, “ 1971 yılında kurulan Türkiye Bilişim Derneği’nin 2009 yılında faaliyete geçirdiğimiz Antalya Şubesi olarak, 4. Defa düzenlediğimiz turizm teknolojileri gününde 35 sponsor firma 400’ü aşkın katılımcı ile bir araya geliyoruz. Geçen senelerde olduğu gibi buluşmalarımıza artan bir talep var. Türkiye’nin hatta dünyanın, Turizm destinasyon noktalarından biri olan Antalya’da turizmle ilgili özellikle bilişim teknolojileri ile ilgili çözümleri bir arada görüşme fırsatı buluyoruz. Bu teknolojik gelişmeler önümüzdeki üç, dört yılda daha çok makineleri ve diğer teknolojik elemanalar bağlı olarak gelişeceği için bugünkü toplantının önemi özellikle turizm çalışanların çok değerli olmaktadır.” dedi.

“İletişimdeki büyüme oranı da yüzde -2’ye düşmüştür”

Son yıllarda Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki gelişmeleri sayısal olarak da değerlendiren Akyelli, “Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 2017’de TL bazında önceki yıla oranla yüzde 18.2 büyüme ile 116.9 milyar Türk lirasına ulaşmıştır. Toplam TL sektör büyüklüğünü oluşturan iki an unsurdan birisi olan Bilgi teknolojileri TL. bazında yüzde 19’luk büyüme ile 41.3 Milyar TL.ye, iletişim teknolojileri de yüzde 15’lik büyüme ile 75.6 milyar TL.ye ulaşmıştır. Ancak aynı değerleri dolar bazında baktığımızda bilgi teknolojilerine baktığımızda yüzde 1.4’e düşüyor, iletişimdeki büyüme oranı da yüzde -2’ye düşmüştür.” diye konuştu.