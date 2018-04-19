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Antalya’da 4 milyon dolarlık Hint düğünü

Pırlanta kralı Virani’nin oğlu Dhairya, turizmci Ayesha ile Belek’te evlendi Çift, Kapadokya’dan getirtilen balonla davetlileri gökyüzünden selamladı

Antalya’da 4 milyon dolarlık Hint düğünü

Pırlanta kralı Virani’nin oğlu Dhairya, turizmci Ayesha ile Belek’te evlendi Çift, Kapadokya’dan getirtilen balonla davetlileri gökyüzünden selamladı

19 Nisan 2018 Perşembe 13:33
Antalya’da 4 milyon dolarlık Hint düğünü
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HİNDİSTAN'DA pırlanta kralı olarak bilinen Ramesh Virani'nin oğlu olan Dhairya Virani, Antalya'da yapılan görkemli bir düğünle turizmci Ayesha Mahtani ile evlendi. 3 gün 3 gece sürecek düğün için 4 Milyon Dolar harcandığı öğrenildi. Genç çift düğün için Kapadokya'dan getirtilen özel balonla davetlileri gökyüzünden selamlarken, düğünde Hindistan'da ünlü 40 sanatçı sahne alacak. Antalya, bu yıl Hindistan'dan yaklaşık 10 büyük düğüne ev sahipliği yapacak. Hintli ailelerin masraftan kaçınmadığı düğünler lükste sınır tanımıyor.

Hindistan'da pırlanta kralı olarak bilinen Ramesh Virani ile Racha Virani çiftinin oğlu Dhairya Virani ile yine Hindistan'ın önde gelen ailelerinden olan Vanisha ve Ramesh Mahtani'nin turizmci kızı Ayesha Mahtani düğün için Antalya Belek'te bulunan 5 yıldızlı oteli tercih etti. Talat Öztuzsuz imzalı habere göre, yaklaşık 800 davetli özel kiralanan uçaklarla düğün için Antalya'ya geldi. Rixos Premium Belek Otel'de 17 Nisan'da başlayan düğün 3 gün 3 gece sürecek.

HİNDİSTAN'DAN 40 SANATÇI

Hindistan sosyetesini buluşturan düğünde hiçbir masraftan kaçınılmadı. Her güne ayrı bir etkinlik planlanan düğün havuz partisi ile başladı. Havuzda animasyon ekiplerinin yaptığı ve gökyüzü kaykayı olarak bilinen flyboard gösterisi nefesleri kesti. Düğün için Kapadokya'dan özel bir balon getirtildi. Balonla havalanan Hintli çift, davetlileri gökyüzünden selamladı.

4 Milyon Dolarlık (yaklaşık 17 Milyon Lira) düğünde Hindistan'da ünlü 40 sanatçının sahne alacağı kaydedildi. Düğün için 80'i aşçı olmak üzere 220 çalışan Antalya'ya geldi. Düğün Hindistan'ın geleneksel sarığı 'Safa' bağlanma seremonisi ile sona erecek. Ailenin isteğiyle basına kapatılan düğünle ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar organizasyonun ihtişamını gözler önüne serdi.

Bu arada Dhairya Virani ve Ayesha Mahtani çiftini, Antalya'ya gelmeden önce Hindistan Başbakanı Narendro Mori'nin uğurladığı ve çifte mutluluklar dilediği öğrenildi. Hindistan Düğün Zirvesi'ni düzenleyen şirketin Proje Direktörü olan Mustafa Onat, "Antalya her Hint düğünüyle biraz daha kendisini tanıtıyor. Hindistan sosyetesi yurtdışında her yıl yaklaşık 3 bin düğün organizasyonu yapıyor" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaHİNT DÜĞÜNÜ
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