Antalya’da 4 firmada hileli ürün

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürün kamuoyuna açıklandı. Listeye Antalya'dan 4 firma girdi. Antalya’da listeye giren 4 firmadan 3 tanesi Aksu İlçesi’nde 1 tanesi Konyaaltı İlçesi’nde bulunuyor. Konyaaltı’nda kebap alanına hizmet veren işletmenin etinde kanatlı hayvan eti ve sadakat tespit edildi. Aksu’da tespit edilen 3 firmanın ızgara ürünlerinde ise kanatlı hayvan eti tespit edildi. Bakanlık firmalar hakkında inceleme başlattı.