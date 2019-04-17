ANTALYA'DA yapılan denetimlerde modifiye ve alkollü araç kullanan sürücülere ceza kesildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşın huzur ve güvenini bozacak şekilde modifiye edilmiş abartılı egzoz takılı araç kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Son bir haftada 69 araç sürücüsüne 345 bin 690 lira ceza uygulandı.
ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Sürücülerden 40'ının sürücü belgesi, ilgili kanun hükümlerince geri alındı. Araçlar da trafikten men edilerek, trafik otoparkına çekildi.
ALKOLDEN BİN 190 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI
Denetimde bin 190 sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 1 milyon 307 bin 358 liralık cezai işlem uygulandı, sürücü belgeleri ilgili kanun hükümlerince geri alınanlar araç sürmekten men edildi.
Antalya'da 345 bin 960 lira ceza kesildi! Aracına bunu taktıran yandı
Antalya'da son bir haftada 69 sürücüye modifiye egzozdan 345 bin 690 lira ceza kesildi. Ayrıca alkollü araç süren bin 190 sürücüye 1 milyon 307 bin 358 lira cezai işlem uygulandı.
ANTALYA'DA yapılan denetimlerde modifiye ve alkollü araç kullanan sürücülere ceza kesildi.