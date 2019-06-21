ANTALYA Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 'Antalya Yetimine Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği ile valilik makamında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Vali Münir Karaloğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Erbay ve Derneğin Genel Koordinatörü Ömer Söyleyenoğlu katıldı. Protokol töreninde, kamu hizmetleri yaparken sivil toplumun yardımcı olmasının kendi işlerini kolaylaştırdığına değinen Vali Karaloğlu, "HASENE'nin de amacı bu zaten. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak. İhtiyaç sahibinin ihtiyaçlarını gidermek, hayır sahibi ile ihtiyaç sahibini düzgün bir şekilde buluşturmak. Bu devlet eliyle olunca da hata payı azalmış oluyor" dedi.

HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği ile daha önceden de işbirliği yaptıklarına değinen Vali Münir Karaloğlu, "Özellikle ayni yardımlar noktasında hem kurban eti, hem gıda yardımları noktasında bizim tespit ettiğimiz ailelere HASENE Derneğimizin yardımlarını ulaştırıyorduk. Onlar bize toplu getiriyordu biz ailelere teslim ediyorduk. Biz buna nakdi yardımı da eklemek istiyorduk. Arada kimse olmadan direkt hak sahibinin banka hesabına nakdi yardım yapılabilmesi adına bu protokolü oluşturduk. Protokol ile Dernek, tespit ettiğimiz yetim ailelerine nakdi yardım yapabilecek. Önemli bir protokol olduğunu düşünüyorum. Diğer illere de örnek olmasını diliyorum" dedi. Dernek Başkanı Abdullah Erbay ise 2010 yılında kurulan derneğin çok ciddi bir bütçeye sahip olduğunu ve 100 ülkenin üstünde faaliyetleri bulunduğuna değindi. Somali, Pakistan ve Nijerya'da derneklerinin okulları olduğunu belirten Erbay, 11 ülkede 5000 üzerinde su kuyusu açtırdıklarını, hem Türkiye'de hem de Afrika ve Uzak Doğu başta olmak üzere birçok ülkede yetimlere sahip çıkmaya çalıştıklarını vurguladı. Açıklamaların ardından Vali Münir Karaloğlu, Abdullah Çalışkan ve Derneğin Genel Koordinatörü Ömer Söyleyenoğlu protokol imzalayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Protokol ile yetim ailelerinin banka hesaplarında doğrudan havale ile maddi yardım iletebilecek.