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'Antalya'ya layık olamıyoruz'

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Sadi Kan ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Ticaret Borsası'nı (ATB) ziyaret etti

'Antalya'ya layık olamıyoruz'

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Sadi Kan ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Ticaret Borsası'nı (ATB) ziyaret etti

29 Mart 2018 Perşembe 20:56
'Antalya'ya layık olamıyoruz'
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ANSİAD heyetini, ATB Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, yönetim kurulu üyeleri Cüneyt Doğan ve Süleyman Ersan ağırladı. Ziyarette kent ekonomisi ile kentin gelişimi konuşuldu. ATB Başkanı Ali Çandır, ANSİAD heyetine ziyareti için teşekkür ederken, birlikte hareket etme vurgusunda bulundu. Antalya'nın dünyanın gözbebeği bir kent olduğunu belirten Ali Çandır, "Biz Antalya'ya layık olamıyoruz. Antalya'dan alıyoruz ama Antalya'ya verme konusunda kısır davranıyoruz" dedi. Kurumların şehri geleceğe taşımak için birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Ali Çandır, "Birlikte hareket edemezsek hem şehir hem de kurumlar kaybeder. Şehrimiz için hedef birliği yaparak birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu.
'ANSİAD YENİ SOLUK KAZANDI'
ANSİAD Başkanı Sadi Kan, ANSİAD'ın yeni yönetimiyle yeni bir soluk kazandığını belirterek, kent için birlikte çalışmak istediklerini söyledi. "Birlikte projeler üretirsek güç oluştururuz" diyen Kan, şehrin geleceği için söyleyecek sözleri olduğunu vurguladı. Şehrin ekonomisiyle ilgili görüşlerini dile getiren Kan, ATB yönetimine yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti. 

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ANSİADAntalya Sanayici Ve İşadamları Derneği
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