Antalya'ya AR-GE dopingi

ANTALYA'DA Batı Akdeniz ihracatını katma değeri yüksek ürünlerle 2023 yılında 5 milyar dolar hedefine ulaştıracak Ar-Ge merkezleri birbiri ardına açılıyor. Tarım, makine, yazılım, tohum, gıda ve kağıt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 14 ihracatçı firma, bünyesinde Ar-Ge merkezi oluşturdu. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, "Ar-Ge merkezlerinde küresel pazarın ihtiyaç duyduğu yüksek teknolojili ürünler geliştiriliyor. Ar-Ge çalışmaları ürünlerin katma değerini artırıyor. Aynı zamanda kilogram başına ihracat birim fiyatlarının yükselmesine katkı sağlıyor" dedi.

'TÜM FİRMALAR AR-GE MERKEZİ KURMALI'

Katma değeri yüksek ürünlere sahip olmanın, kilogram başına birim fiyatın yükselmesinin Türkiye adına büyük önem taşıdığına dikkati çeken Başkan Satıcı, “Elbette daha çok ülkeye daha çok ürün ihraç edeceğiz. Bunun için çalışıyoruz. Ama aynı zamanda ürünlerimizin kilogram başına birim fiyatlarını da artırmaya çalışıyoruz. Ar-Ge merkezine sahip olan firmalarımız bunu başardı. Firmalarımızı kutluyoruz. Diğer ihracatçı firmalarımızı da Ar-Ge merkezi oluşturmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

'42 İL ARASINDAN 10'UNCU SIRADAYIZ'

Antalya'da sadece 14 ihracatçı firmanın Ar-Ge merkezi sahibi olmasını da değerlendiren BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, “Bu rakam düşük görülebilir. Ancak kent ekonomisinde turizmin rolü gözden kaçırılmamalı. Antalya, 14 Ar-Ge merkezi ile sanayi anlamında bizden daha ileri olan illerin çok önünde. Antalya olarak, Türkiye'de Ar-Ge merkezi olan 42 il arasında 10'uncu sıradayız" dedi.

'DEVLET DESTEKLERİ ÇOK BÜYÜK'

Antalya'da makine ve teçhizatı üretimi yapan bir ihracatçı firma da bünyesinde tasarım merkezi oluşturdu. Ar-Ge merkezlerine devletin de büyük önem verdiğini ifade eden BAİB Başkanı Satıcı, “Bu kapsamda devletimiz Ar-Ge merkezi kurmak isteyen ihracatçı üyelerimize geniş bir yelpazede destek veriyor. İhracatçı firmalarımız konu ile ilgili detaylı bilgiyi Birliğimiz Ar-Ge şubesinden edinebilir" diye konuştu.