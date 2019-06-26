Antalya vekilleri Çavuşoğlu ile buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Kemal Çelik ve Atay Uslu, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Bakanlık Konutu’nda ziyaret etti.

Antalya vekilleri Çavuşoğlu ile buluştu
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BAKAN Çavuşoğlu ile Ak Partili vekiller, Antalya’da yapılacak olan ve yapımına devam edilen devlet yatırımlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundular. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, milli tenisçi Soylu'yu tebrik etti. Portekiz'de düzenlenen Uluslararası Ladies Open Turnuvası’nda şampiyonluk elde eden milli tenisçi İpek Soylu'yu tebrik eden Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Portekiz'in Figueira da Foz şehrinde düzenlenen ve 25 bin Dolar ödüllü turnuvada şampiyon olan Soylu'yu telefonla arayarak kutladı. Soylu, turnuvada, Kanadalı rakibi Katherine Sebov'u 6-7, 7-6, 6-3'lük setler sonucunda 2-1 yenerek kariyerindeki 12'inci tekler şampiyonluğuna imza atmıştı.

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