Antalya ve Çin'in Anhui Eyaleti dostluk protokolü imzaladı

ANTALYA'DA Antalya Valiliği ile Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyalet Valiliği İşadamları buluşması düzenlendi. Buluşmaya Vali Münir Karaloğlu, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, ATSO Başkanı Davut Çetin, Anhui Eyalet Vali Yardımcısı Guangronng Yang, İzmir Çin Başkonsolosu Zengxian Liu, ile işadamları katıldı. Buluşma’nın ardından Vali Münir Karaloğlu, Valilik makamında düzenlenen protokol töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Antalya Valiliği ile Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyalet Valiliği Dostluk Protokolü imzaladı.

“Çin’e ihracatımızı arttırmalıyız”

Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyalet Valiliği İş Adamları Buluşması’nda konuşan Vali Karaloğlu, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki siyasi ve dostluk ilişkilerinin son yıllarda giderek arttığını ve son derece iyi olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Çin ile dış ticaretinde büyük bir ihracat açığı olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, “İki ülke arasındaki ticaret hacmi 30 milyar dolara yaklaştı. 28-29 milyar dolarlık dış ticaret hacmimiz var. Ancak bir problemimiz var. Bizim bu dış ticaret içerisinde 3 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Bunu sürdürülebilmek için dış ticareti dengeye getirmek zorundayız. İhracat ve ithalat rakamlarının birbirine yakınlaştırmak durumundayız” dedi.

“Hedefimiz 1.3 milyon Çinli turist”

Antalya dünyanın en önemli turizm şehirlerinden birisi olduğuna değinen Vali Karaloğlu, “2018 yılı Çin’de Türkiye Turizm yılıydı. Çok güzel etkinlikler yapıldı. 2017-2018 yılı rakamlarımı mukayese ettiğimizde Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısında yüzde 100’lük bir artış var. Çin’de her yıl 130 milyon Çinli yurt dışına ziyaret ediyor, ilk hedefimiz bunun yüzde 1’ini Türkiye’ye alabilmek. Bu da 1.3 milyon Çinli turist demek.”

Protokol imzalandı

İşadamları buluşmasının ardından, Anhui Eyaleti Vali Yardımcısı Guangrong Yang, İzmir Çin Başkonsolosu Zengxian Liu ve beraberlerindeki heyeti makamında kabul eden Vali Karaloğlu, Antalya Valiliği ile Anhui Eyalet Valiliği Dostluk Protokolü imzaladı. Karaloğlu, iki valilik arasında imzalanan dostluk protokolünün iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine vesile olmasını diledi.

Protokol imzasından sonra Vali Çin heyetinden gelen hediyeleri kabul eden Vali Münir Karaloğlu, Antalya’nın meşhur Döşemealtı halısını Anhui Eyaleti Vali Yardımcısı’na ve İzmir Çin Başkonsolosu’na hediye etti.