Antalya Türkiye’nin yazılım merkezi olmaya aday

AKDENİZ Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Antalya Teknokent’te Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Prototip Atölyesi açıldı. Atölye’nin açılış törenine Vali Münir Karaloğlu, Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Ahmet Ögke ve Erol Gürpınar ile akademisyenler, iş insanları ve öğrenciler katıldı.

Vali Karaloğlu, Üniversite ile sanayiyi bir araya getirmenin Türkiye için hep aşılması gereken bir problem olduğunu belirterek, son yıllarda TÜBİTAK destekleri, Sanayi Teknoloji Bakanlığı’nın uyguladığı çeşitli programlar ve genç girişimcilere verilen hibe destekleriyle bu konuda çok mesafede alındığını kaydetti.

“Akademisyenlerimiz Ar-Ge ve İnavosyana önem vermeli”

Henüz yolun başında olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, “Biz hala üniversitelerimizdeki akademisyenleri liselerimizdeki öğretmenler gibi derse girip çıkmaktan kurtarabilmiş değiliz. Ne yazık ki Akademisyenlerimizin zamanını daha çok Ar-Ge, inovasyon projeleri yaparak bilgiyi ürüne çevirecek çalışmalarla geçirdikleri bir döneme geçemedik. İnşallah bugün burada, Teknokent içerisinde hem akademisyenlerimiz hem de daha çok öğrencilerimiz için, genç girişimciler için mana ifade eden kuluçka merkezi, prototip merkezi gibi imkanlar işimizi daha kolay kılacak” dedi.

“Teknolojinin de başkenti yapalım”

Türkiye’yi gelecek hedeflerine taşımak için Ar-Ge’ye, inovasyona ve markalaşmaya önem verilmesi gerektiğine vurgu yapan Karaloğlu, “Turizm, tarım ve ticaretin başkenti Antalya’ya dördüncü T’yi de yani teknolojiyi de ilave etmek durumundayız. Antalya’nın ekosistemi buna çok müsait. Antalya’yı Türkiye’nin en önemli yazılım şehri haline getirelim. Organize Sanayi Bölgesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Akdeniz Üniversitesi’nin ortağı olduğu 2’inci Teknokenti de Antalya’ya kazandırdık. Şu anda inşaat çalışmaları başladı. İki Teknokent ile beraber Antalya’da hedeflediğimiz 4’üncü T’yi oluşturmada daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum.”

Konuşmasının ardından beraberindeki heyet ile Atölye’nin açılış kurdelesini kesen Vali Karaloğlu, yeni atölyeleri inceledi.