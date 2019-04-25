Antalya turizmini baltalayan reklama tepki!

TURA Turizm'in Youtube'da yayınladığı, reklam videosunda, izleyenleri Antalya yerine yurtdışında tatil yapmaya teşvik ettiği, Antalya ve Türk turizmini kötülediği düşünülen reklam videosu turizmciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Videoda, yurtdışıyla Antalya'nın kıyaslanması ve Türkiye yerine yurtdışı tatilinin daha iyi bir seçenek olduğunun vurgulanmasının, iç turizmini baltaladığı yönünde yorumlandı.

Turizmciler tepkili

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı ve Antalya Kadın Müzesi Kurucusu Yeliz Gül Ege konuyla ilgili, "Bana göre Türkiye içindeki turizmi baltalayan bir reklam. Bunu yaparken de Antalya adını kullanıyor. Dolayısıyla böyle bir şeye bizim gözlemci kalmamız doğru olmaz. Bununla ilgili görüşmeler yapıyorum" dedi.

Reklamı doğru bulmadığını belirten Yeliz Gül Ege, "Bizim kendi ekonomimizi destekleyen acentalarımızın da görüşü bu yöndedir. Öncelik iç pazardır. Daha sonra dünyayı gezmek isteyen insanlar zaten gider. Hiçbir şekilde seyahat özgürlüğüne engel olunamaz. Ama özellikle bizim iç pazarı bu kadar canlandırmaya çalıştığımız dönemde, bu reklamın yanlış bir algı yönetimi olduğunu düşünüyorum. Bir an önce o yanlıştan vazgeçmeleri gerekiyor" yorumunda bulundu.

Gül Ege, reklamdaki yanlış olan kısmın insanların yurtdışına yönlendirilmesi olduğunu ve bu konuların bakanlık nezdinde konuşuluyor olması gerektiğini söyledi.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Dinler ise reklama, "Tura Turizm'in Antalya ve Türk turizmini kötüleyen bu reklamını şiddetle kınıyorum. Derhal yayından kaldırılmalıdır ve Tura Turizm özür dilemelidir" şeklinde tepki gösterdi.

Tura Turizm eleştirilere cevap verdi

Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Erkunt Öner verilen tepkilere kayıtsız kalmadı.

Başkan Erkunt Öner verilen tepkiler üzerine şunları söyledi:

"Türk turizmi sadece iç turizm demek değildir. Yurtdışından Türkiye'ye turist geldikçe, iç turizmdeki fiyatlar da artıyor. Biz yurtdışı için tüketiciye çok uygun fiyatlarda teklifler sunuyoruz ve çok da başarılı oluyoruz. Buna şu yönden bakmak lazım: Bizim turist gönderdiğimiz ülkelerden turist de alıyoruz. Bunun takdir görmesi lazım, teşekkür etmeleri lazım. Hem tüketiciye çok uygun fiyatlarda tatil imkanı sunuyoruz hem de bunu yaparken yurtdışından da turist alıyoruz."

"Turizm bir barış sektörüdür" diyen Erkunt Öner sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizm barışın pasaportudur. Sadece iç turizmle biz ayakta kalamayız. Türk turisti dışarıda çok itibar gören bir turist. Çünkü hiçbir zarar vermiyor ve çok iyi harcama yapıyor. Her giden turistimiz bizim için bir elçi. Her giden vatandaşımız yurtdışındaki insana Türkiye'yi tanıtıyor. Bunları bu şekilde değerlendirmek gerekiyor."

Öner açıklamasında, "Biz 6 bin 900 liraya uçak dahil Miami tatili satıyoruz. Türkiye'de bu tatili gerçekleştirmek mümkün değil. Bunu içeride yapabiliyorlarsa yapsınlar. Böyle bir tepkiyi garipsiyorum. Bu yorumları yapanlar turizmi bilmiyorlar. Böyle bir tepkinin cehaletten doğduğunu farz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erkunt Öner, videonun kaldırılması yönündeki taleplere karşı, "Herkes istediği reklamı yapar biz kimseye karşı bir reklam yapmıyoruz. Sadece iç turizmle dış turizmi mukayese ediyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2019, 12:40