Antalya toplu ulaşımda devrim gibi karar

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Türel, Servisçiler Odası'nın düzenlediği toplantıda servisçi esnafı ile bir araya geldi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ndeki (AESOB) toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, esnafa projelerini anlattı, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. İlçelerdeki servis taşımacılığını disiplin altına almak için önemli bir çalışma yaptıklarını anlatan Türel, şunları söyledi:

"Merkez dışındaki ilçelerde kimin okul servisi yaptığı, kimin turizm taşımacılığı, kimin personel servisi yaptığı bunların kayıtları yoktu. Bunun mutlaka bir disiplin altına alınması gerekiyor. Ulaşım Daire Başkanlığımız fevkalade gayret göstererek 14 ilçedeki tahdit düzenlemesini en sağlıklı şekilde yaptı. Bu sizin araçların piyasa değerlerini misli misli arttıran bir uygulama. Tahditli plakalarınızı artık müracaatla beraber sizlere teslim ediyoruz."



"KAMERALAR GÜVENLİĞİMİZ İÇİN"

Esnafın ve halkın yararına uygulamalar yapmak için gayret ettiklerini söyleyen Türel, "Bir servis şoföründe sabıka kaydı aranmıyordu, uyuşturucu testi yapılmıyordu. GPS dediğimiz takip sistemi ve kameralarla çok daha güvenli bir şekilde çocuklarımızı aileler olarak sizlere emanet ediyoruz. Toplu ulaşım ve servis araçlarında kameralı takip sistemi olsaydı bugün belki de Mersin'de Özgecan kardeşimiz aramızdaydı, yaşıyordu. Pek çok adli vaka özellikle toplu ulaşımda bu kamera sistemi ile aydınlanıyor. Bunlar hepimizin güvenliği için" dedi.



TÜREL'DEN SERT TEPKİ

Kendisinin de oda başkanlığından geldiğinin altını çizen Başkan Türel, şöyle konuştu:

"Hiçbiriniz makamlarınızı kendinize imtiyaz makamı olarak kullanmadınız. Bunu kullandığınız takdirde önce üyelerinize sonra da halka en büyük ihaneti işlemiş olursunuz. Bizim makamlarımızı imtiyaz olarak kullanmak gibi bir niyetimiz ve gayretimiz olmadığı gibi, muhataplarımız oda başkanlarımızın da aynı şekilde davranmasını beklemek en büyük hakkımızdır. Ancak son zamanlarda okuyorsunuz, görüyorsunuz ki bazı oda başkanları makamını adeta ranta çevirmiş. Şimdi diyorlarmış ki, 'Biz geçmişte Menderes Başkan'a destek' vermiştik. Ne yapalım yani, sen geçmişte destek verdin diye ben senin her türlü pisliğine göz mü yumacağım? Kusura bakmayın böyle Menderes Türel'i bulamazsınız. Biz yanlış yapanı, yaptığı yerde yanımızdan indirmesini biliriz. Görevinden demiyorum, elbette o kendi üyelerin takdiridir. Bizimle aynı araçta yolculuk yapmalarına artık müsaade etmeyiz. O yolculuk menfaat yolculuğuna dönüşürse orada biz olmayız."



KONFORLU ULAŞIM İÇİN MİNİBÜSLER BİRLEŞİYOR

Antalya toplu ulaşımında ciddi düzenlemeler yaptıklarını, esnafın zarar görmemesi için kılı kırk yardıklarını belirten Başkan Türel, "Dün UKOME kararımızı da aldık, artık 7 metrelik her minibüsü ikisini birleştirmek suretiyle 12 metrelik bir otobüse dönüştürüyoruz. Bunu esnafımızın da rızası ve arzusuyla yapmak istiyoruz. Zaten bir mahkeme kararı var şu anda. 7 metrelik toplu taşıma araçlarının minibüslerin trafikte seyretmesi ile ilgili bir hukuki engel var. Antalya artık şehir içerisinde küçük minibüslerle toplu taşım yapacak bir şehir değil" diye konuştu.



TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞİN ÇAĞRISI

14 kişilik küçük minibüslere dönmek isteyenlerin kırsal taşımacılıkta, köylerden mahallelere dönüşen yerlere yolcu taşımak suretiyle faaliyetini sürdürebileceğini belirten Türel, "Böylelikle arkadaşlarımızın rızasına göre bir tavır almış olacağız. Temenni ederiz ki herkes otobüse dönsün" dedi.



TÜREL'E TEŞEKKÜR

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de Başkan Türel'in her zaman esnafın yanında olduğunu belirterek, "Çok ciddi kararlar aldınız. Birinci derecede akrabaların devir ücretlerinde ücret almayacağız dediniz. Sizlere sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. 14 ilçede 3 bin 800 e yakın servis işi yapan arkadaşımızın kayıt altına alınması gerekiyordu. UKOME kararıyla servis esnafının C tahdidi almasıyla ilgili kararınız için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

