Antalya Ticaret Borsası'ndan 'muz' uyarısı

ATB ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinden önce konuşan ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ekonomik değerlendirmede bulundu. Tarımın zor zamanların dayanıklı sektörü olarak görüldüğünü belirten Çandır, 2016 yılından bugüne ciddi yıpranmalara uğradıklarını söyledi. Başkan Çandır, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapmış olduğu sektörel destek ödemelerine ilişkin anket çalışmasında mazot gübre desteğinde yüzde 82, fark/prim desteğinde yüzde 71, iyi tarım uygulamaları desteğinde yüzde 55, sertifikalı tohum desteğinde yüzde 62 ve süt prim desteğinde ise yüzde 77 düzeyinde memnuniyetsizlik hakim olduğunu söyledi.



ÜRETİM ARTIŞIYLA MUZ İTHALATINDA AZALMA

Son 5 yıllık dönemde yatırım iştahı en yüksek alanlardan olan muz üretiminin, Antalya için özel konuma sahip olduğunu belirten Ali Çandır, özellikle örtü altı muz üretiminde 2007- 2013 dönemi için düşük hızda seyreden büyümenin 2014'ten itibaren yerini hızlı ve istikrarlı büyümeye bıraktığını söyledi. Çandır, "2018 yılında ülkemiz muz üretiminin yüzde 33'ünü gerçekleştiren kentimizde 160 bin tonun üzerinde bir üretim yapılmıştır. Bu rakamın yüzde 48'i yani 78 bin tonu örtü altında üretilmiştir. Üretim artışıyla ülkemizde muz ithalatı da hızla azalmıştır. 2018 yılı itibariyle muz ithalatımız 67 milyon dolara ve 100 bin ton seviyesine inmiştir. Muz ithalatımız Manavgat başta olmak üzere yapılan yeni örtü altı alanların üretime geçmesiyle daha da azalacaktır" dedi.



'MUZUN SONU DA NAR GİBİ OLMASIN'

Son yıllarda artan maliyetler nedeniyle meyveciliğe yönelen doğu ilçelerindeki bu gelişimi memnuniyetle izlediklerini dile getiren Ali Çandır, "Ancak muzda, gerek üretim gerek çeşit seçimi konusunda bazı problemler olduğunu ve geçmişte tecrübe ettiğimiz nar örneğine benzeyen bir yolda ilerlediğini görmekteyiz. Nar için defalarca uyarılarda bulunmamıza rağmen bu uyarılarımız sonuçsuz kalmıştı. Muzda da aynı sorunları yaşamak istemiyorsak öncelikle tanımlanmış standartlarda üretim konusunda bilinçlenmeliyiz. Eğer muzdaki stratejimiz yurt içi tüketimi karşılayacak bir yerli üretimse arz kapasitemizi buna göre belirlemeliyiz" diye konuştu.



'MUZDA 3 YILDA İTHALATA GEREK KALMAYACAK'

800 bin ton civarında olan muz tüketiminin mevcut durumda 500 bin tonunun yerli üretimle karşılandığını kaydeden Ali Çandır, "Son 5 yıldaki büyüme hızımızı düşünürsek 2- 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tüketimin büyük bir bölümünü yerli üretimle karşılayabileceğiz. Bu üretimin kalite ve çeşit standartları ile maliyet performansı, iç tüketim ve ihracat potansiyelimizi ortaya çıkaracaktır. Yüksek gümrük duvarlarıyla korun