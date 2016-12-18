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Antalya teröre karşı tek yürek

Antalya'da AK Parti, CHP ve MHP il başkanlıklarının başvurusu üzerine valilik önderliğinde tüm siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda 'Antalya Teröre Karşı Tek Ses, Tek Yürek' mitingi düzenlendi

Antalya teröre karşı tek yürek

Antalya'da AK Parti, CHP ve MHP il başkanlıklarının başvurusu üzerine valilik önderliğinde tüm siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda 'Antalya Teröre Karşı Tek Ses, Tek Yürek' mitingi düzenlendi

18 Aralık 2016 Pazar 22:29
Antalya teröre karşı tek yürek
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SAAT 12.00'deki miting öncesinde Cumhuriyet Meydanı etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı. Meydana girişler Kalekapısı, Cumhuriyet Caddesi ve Valilik binası tarafında oluşturulan üç kapıdan yapıldı. Alana giriş yapan vatandaşlar için her kapıda ikişer arama noktası oluşturuldu. Meydanın etrafı tamamen bariyerle çevrildi.
SİYASİLER TEK YÜREK
Mitinge Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Gökcen Özdoğan Enç, CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Döşemealtı Belediye Bakanı Turgay Genç de katıldı. Mitingde Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy yan yana durdu.
TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI
Meydana giriş noktalarında vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Polis kayıtlarına göre mitinge yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Meydanda vatandaşlar tarafından teröre tepki sloganları atıldı. 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganının da atıldığı meydanda Vali Karaloğlu, milletvekilleri ve üç siyasi parti il başkanı, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için dua okundu.
ORTAK KARAR
Bir hafta içinde yaşanan iki büyük terör saldırısı sonrasında üç siyasi partinin valiliğe başvurusu üzerine ortak bir eylem kararı alındığını belirten Vali Münir Karaloğlu şöyle konuştu: "Bugün Antalya vermesi gereken tepkiyi vermek üzere herhangi bir siyasi görüş farkı gözetmeksizin bütün siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurumlarımız, herkes, bütün Antalyalılar teröre karşı tepkisini ortaya koymak, terörde kaybettiğimiz canlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anmak, geride kalan gazilerimize şifa dileklerimizi iletmek üzere Cumhuriyet Meydanı'ndayız."  
Bütün dünyaya Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndan haykırıldığını belirten Vali Karaloğlu sözlerine şöyle devam etti: "15 Temmuz gecesi yaşananlarla, son dönemde yaşanan terör olaylarının farkının olmadığını biliyoruz. Her ikisinin de amacı bu milleti yıldırmak, bezdirmek, bu ülkeyi işgal girişiminde bulunmak maksadıyla aynı akıl tarafından yürütülüyor ve yapılıyor. Bu millet nasıl 15 Temmuz'dan sonra tepkisini ortaya koyduysa, bugün de teröre karşı yine birliğini, beraberliğini, kardeşliğini muhafaza ederek tepkisini ortaya koyuyor. Bugün Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bütün Antalyalıların maksadı ve amacı bu." Milletvekilleri de konuşmalarında, birlik beraberlik mesajı verdi.
HDP BİNASI ÖNÜNDE ÖNLEM
Polis, olası provokasyonlara karşı HDP il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Sabah saatlerinde bina çevresindeki sokaklara güvenlik bariyeri yerleştiren polis, alandaki sahipsiz araçları çekiciyle kaldırdı. Güvenlik amacıyla çekiciyle sokaklardan kaldırılan araç sahiplerine cezai işlem uygulanmayacağı belirtildi. Alana girişe izin vermeyen polis, bina çevresinde ve yakın bölgedeki caddelerde şüpheli kişilerle ilgili sorgulama yaptı. Çok sayıda resmi ve sivil polisin görev yaptığı bina çevresinde de 2 TOMA yer aldı. Polis bariyere yakın bölgedeki seyyar satıcıların tezgah kurmasına izin vermedi. HDP il binasında ise 'Tüm darbelere karşı demokratik direniş' yazılı pankart bulunduğu görüldü. Ayrıca öğle namazı öncesi camilerden 'Kayseri'de terör saldırısında şehit olan askerlerin ruhu şad olsun, milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin ruhu için fatiha' anonsu yapılarak sela okundu. Selanın ardından caddede vatandaşların dua okuduğu gözlendi.
 
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Anahtar Kelimeler:
AK PartiCHPMHPTerör
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