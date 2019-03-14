Antalya Teknokent, seyahat teknolojilerini tanıttı

TÜRKİYE'NİN En İyi Gelişme Gösteren Teknokenti Antalya Teknokent, 2017 yılında başladığı gelişim atağını, bünyesindeki ar-ge firmalarıyla sürdürüyor. Antalya Teknokent, 'Travel Technology- Seyehat Teknolojileri' sektöründe öncü olarak faaliyet gösteren ar-ge firmaları ile Almanya'da düzenlenen dünyanın en önemli turizm fuarı ITB Berlin'e katıldı. 180 bin ziyaretçinin gezdiği fuarda, seyahat teknolojilerinde öncü ürünlerin tanıtımı yapıldı. Fuarda, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, gidilecek şehirlere veya konaklanacak otelleri inceleme imkanı tanıyan seyahat teknolojileri ilgi çekti.

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, TTO & Proje Koordinatörü Songül Demirtaş, proje uzman yardımcısı İbrahim Yıldırım'ın katıldığı fuarda, Antalya Teknokent'te faaliyet gösteren San Bilgisayar, Hotech Yazılım, Talya Bilişim, Kod Yazılım Ant-Bim firmalarında da 27 kişilik bir ekip gitti.

Antalya Teknokent; Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliği ve Antalya Valiliği desteğiyle 59 metrekarelik alanda, otel yönetim sistemi, online rezervasyon sistemleri, seyahat portal yönetimi, müşteri ERP ve CRM programları, tur operatör yazılımı, acente yazılımı ürünlerini sergiledi. Antalya Teknokent, fuarda, 2014 yılından beri 60 ülkeden 3000 proje ortağı ile yürütmekte olduğu Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında da çalışmalar gerçekleştirdi. 200'e yakın görüşme yapan firmalar, ihraç potansiyeli taşıyan yerli yazılımlarını tanıtırken, dış ticaret potansiyellerini artırmak, yeni pazarlarla buluşmak, ticari ve teknoloji işbirlikleri geliştirmek için de çeşitli görüşmeler yaptı.