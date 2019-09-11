Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen: " Altın Portakal Festivali Neden Expo’da yapılmıyor."

ÖZEN, " Mesela Cam Piramitte Altın portakal festivali yapılıyor. Neden Expo’da yapılmıyor. ‘Oraya kimse gelmez’ deniyor. Niye gelmesin. Cam piramitteki etkinliğe gelenlerin tamamın Cam piramitin yanında mı ikamet ediyor? " dedi.



Expo alanının son durumunu anlattı

Tarım Orman İl Müdürü Mustafa Özen Muharrem Koç başkanlığında düzenlenen Salı Grubu toplantısına katıldı. Davet sahipliğini Dr. Fatih Çaylak’ın yaptığı toplantıda, İl Müdürü Özen Antalya’nın Aksu ilçesi sınırları içindeki Expo 2016’daki son durum ve gelişmeler hakkında bilgi verdi. Salı Grubu üyelerinin yanı sıra akademisyenlerin ve meslek örgütlerinden yetkililerin de katıldığı toplantıda İl Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, 2016 yılında 6 ay devam eden Expo organizasyonundan sonra bu alanı yaşatmak istediklerini söyledi.

1 haziran 2018 tarihinde Expo alanının sevk ve idaresinin kendilerine verildiğini hatırlatan Özen, Toplam 1121 dönüm büyüklüğündeki Expo arazisini teslim aldıklarında birçok bitkinin kurumuş olduğunu, buradaki birçok yapıda da izolasyon sorunuyla karşılaştıklarını söyledi. Ayıplı imalatlarla ilgili yüklenici firmaları çağırıp kusurların giderilmesini sağladıklarını anlatan Özen, kurumuş bitki heykellerini bile kendi imkanlarıyla canlandırdıklarını söyledi.



Özelleştirme kapsamında

2019 yılında şu ana kadar yaklaşık 350 bin kişinin Expo alanını ziyaret ettiğini anlatan Özen, bunun hedeflenen rakamların altında olduğunu söyledi. Başta kenti idare olanlar olmak üzere Antalya’nın bu yatırıma sahip çıkması gerektiğini anlatan Özen, Expo alanının 2017 yılında özelleştirme kapsamına alındığına da dikkat çekti.



Özelleştirilmeyecekmiş gibi çalışıyoruz

Özen, “Expo’nun mevcut haliyle hayatını sürdürebilmesi için hiç özelleştirilmeyecekmiş gibi biz bu yatırımı bu şehir için bir fırsata dönüştürmek adına şehirle Expo’yu bütünleştirmeye çalışıyoruz. Expo’nu Şu anda 52 tane ülke bahçesi var. 9 tane il, 9 tane de ilçe bahçesi var. Çocuklara yönelik olarak çok sayıda etkinlik alanı var. 5 bin kişilik kapalı kongre merkezi var. Bunun içinde farklı büyüklükte 13 salon var. 5 bin kişilik anfi tiyatro var. Kır aktivite alanları var. Bunlar Antalya için bir fırsattır. Bu imkanlardan Antalya’nın yararlanmasını istiyoruz” dedi.



Altın portakal festivali Neden Expo’da yapılmıyor?

Antalya’da başta Cumhuriyet meydanındaki etkinlikler olmak üzere şehir merkezindeki birçok organizasyonun Expo’da yapılabileceğini anlatan Özen, şöyle devam etti “Bugün Antalya Cumhuriyet meydanında konser yapmaya çalışılıyor. Şehir içindeki bir konserde 2-3 bin kişiyi eğlendirmek için 100 bin kişi rahatsız ediliyor. Binlerce polis görevlendiriliyor. Trafik baskı altına alınıyor.Bu tür organizasyonların artık şehir dışına çıkartılması gerekiyor. Bu tür organizasyonlar Expo’da yapılabilir. Mesela Cam Piramitte Altın portakal festivali yapılıyor. Neden Expo’da yapılmıyor. ‘Oraya kimse gelmez’ deniyor. Niye gelmesin. Cam piramitteki etkinliğe gelenlerin tamamın Cam piramitin yanında mı ikamet ediyor? İnsanlar gitmek istediği yere zaten gider. Tramvay bile Expo’nun önünde duruyor. Otopark derdi de yok. Güvenlik sorunu yok. Önce yöneticilerin kafasındaki ön yargıları kırmamız gerekiyor. Üniversitenin mezuniyet törenleri de Expo’da yapılabilir. Halkın böyle bir ön yargısı yok. Başta Büyükşehir olmak üzere bu alana sahip çıkılması gerekiyor. Şehir içindeki tüm etkinlikler Expo’ya taşınmalı”



Her kiracı kültürel etkinlik yapmak zorunda

Expo alanındaki etkinlikleri zenginleştirmek ve giderlerin yükünü azaltmak için buradaki tesislerin bir kısmını kiraya verdiklerini de anlatan Özen, “Yüze yakın işletmenin yaklaşık 60’ını kiraya verdik. Bunların içinde ofisler, restoranlar var. Ama kiracılarımıza ayda en az bir kez kültürel etkinlik düzenleme şartı koyuyoruz. Bu alana katkıda bulunması için. Expo’da birçok şey yapılabilir. Bir köşesinde müze de yapılabilir. Kiraya verdiğimiz tesislerin işletmecileri kiraladığı yerde düğün de yapabilir. Ancak bu olay sanki Expo alanı düğün salonuna dönüştürülüyormuş gibi lanse edildi. Expo Kongre Salonunun düğün salonu olarak kullanılmasının söz konusu bile değildir. Böyle bir şey olabilir mi. Expo olarak yapacağımız organizasyonları sosyal medyadan duyuruyoruz“ dedi. Toplantı Salı Grubu başkanı Muharrem Koç’un teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.