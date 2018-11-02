Antalya tanıtımı için protokol

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ı makamında ziyaret etti. Başkan Gül Ege, ziyaretinde Antik Çağ Kadın Saç Modelleri Sergisi projesi hakkında Prof. Dr. Mustafa Ünal’a bilgi sundu. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ın Antalya bölgesinde antik çağda yaşamış güçlü kadınları anlatan makalesinden esinlendiklerini aktaran Başkan Gül Ege, projenin bilim danışmanının Prof. Dr. Havva İşkan Işık, küratörünün ise Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ebru Nalan Sülün olduğunu dile getirdi.

PROJE DÜNYADA İLK

Başkan Gül Ege, “Antik Çağ Kadın Saç Modelleri Sergisi projesi dünyada bir ilk. Bu ilki Antalya Arkeoloji Müzesi ve Side Müzesi’ndeki Antalya’dan çıkmış kadın heykel başlarını gerçek saçlarla modelleyerek, yurtiçinde ve yurtdışında sergileyerek anlatmayı amaçlıyoruz. Bu sayede kentin zenginliğini ortaya koyacağız. Projeye Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu’nun destekleriyle Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı hibe desteği veriyor. Projemizin büstlerini poliüretan maddesi ile heykeltıraşlar Hüseyin İnci ve Hakan Aktan yapıyor. Saç modellerini ise saç artisti Mustafa Demirbağ büstlere uygulayacak. Heykeltıraşlarımız çalışmalara başladı" diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Başkan Gül Ege, önümüzdeki günlerde projenin protokolunun imza törenini basın toplantısıyla duyurma kararı aldı.