Antalya sanayi esnafının tapu sevinci

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün girişimleri ile hisseli tapuları şahsi tapuya dönüştürülen ve Sanayi Sitesi'ne bire beş değer kazandıran tapular hak sahiplerine dağıtıldı. Başkan Tütüncü, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ve Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Mustafa Erol ile beraber sanayi sitesi esnafının tapu mutluluğuna ortak oldu. Akdeniz Sanayi Sitesi esnafıyla kahvaltı sofrasında buluşan Başkan Tütüncü, önce sanayi sitesinin gelişim sürecini anlattı, ardından 48 hak sahibi esnafa şahsi tapularını teslim etti. Başkan Tütüncü, daha önceki ziyaretlerinde verdiği sözlerini gerçekleştirdiğini ifade ederek, yaklaşık 300 yeni dükkanın yer alacağı yeni bir alanı sanayi sitesine ekleyeceklerinin de müjdesini verdi.

PLAN TADİLATIYLA 5 KATA ÇIKTI

Akdeniz Sanayi Sitesi'nin problemleri için iki önemli adım attıklarını açıklayan Tütüncü, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu problemlerin 2018 yılı içerisinde tarihin karanlık sularına gömülmesi için söz verdik ve gecekondu yıkımları başladı. Sözümüzü verdiğimiz tarihte tuttuk ve şapkadan tavşan çıkararak bu iki yeni adımı atarak 300 yeni dükkan kazandırıyoruz. Yaklaşık 100 dükkanın var olduğu noktalar sanayi sitesi olarak kabul görüyor. Biz attığımız adımlarla Akdeniz Sanayi Sitemize 300 yeni dükkan kazandırıyoruz. Yani üç tane yeni sanayi sitesini hediye ediyoruz. Aynı zamanda dükkanlarımızı yaptığımız plan tadilatları ile tam beş kata çıkararak gelişen sanayiciliği Akdeniz Sanayi Sitemizi de hazırlamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun."

Başkan Hakan Tütüncü, sanayi esnafının sorduğu soruları da tek tek cevapladı. Konuşmaların ardından Başkan Tütüncü, 48 esnafa şahsi tapularını teslim etti.

