Antalya sahillerinde define avı

ANTALYA'DA geçen haftadan bu yana etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi. Dalga boyunun dün normale dönmesinin ardından Konyaaltı Sahili'nde define avcısı bir kişi, altın ve değerli maden arayışına çıktı. Fırtınanın şiddetiyle kabaran dalgaların deniz dibindeki altın ve değerli madeni eşyaları kıyıya getirmiş olabileceğini değerlendiren define avcısı, elindeki dedektörle sahil bandını taradı. Yanında kendisine eşlik eden bir arkadaşıyla sahili baştan sona tarayan kişi, zaman zaman dedektörün verdiği sinyaller doğrultusunda sahili mini kürekle kazdı. Bazı vatandaşlar ise sahilde oltalarıyla balık avlamaya çalıştı.