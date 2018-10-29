Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

ANTALYA'DA Ekim ayının son günlerinde hava sıcaklığının yüksek seyretmesi, yerli ve yabancı turistlerin Konyaaltı sahiline akın etmesine sebep oldu. Hava sıcaklığının 25 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece olarak ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini de fırsat bilen vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti. Yerli ve yabancı turistler, denizin ve güneşin keyfini çıkarttı. Bazı vatandaşlar sahil bandında bulunan banklara otururken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıktan sonra güneşli havada sahile gelmeyi tercih ettiklerini dile getiren Aşkın Şentürk, "Hava güzel, deniz güzel. Oldukça kalabalık sahil. Havanın iyi, tatil de olmasıyla sahiller doldu" dedi.