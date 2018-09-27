Antalya Sahili'nde görülmemiş yoğunluk

TURİZMİN başkenti Antalya'da, güneş yüzünü göstermeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 32, nem oranının yüzde 50, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü kentte bazı turistler ve vatandaşlar plajlarda zaman geçirdi. Tatilciler; Konyaaltı Sahili'ndeki plajlarda güneşlenip denize girdi. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil şeridinde bisiklete binip yürüyüş yaptı parklarda zaman geçirdi. Kentte sıcak havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 09:56