Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Antalya romana konu oldu

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi'nde uzun süre basın danışmanlığını üstlenen Senem Tekinkoca, Kasım ayında çıkacak olan kitabı 'Lavanta Kokusu'nda Antalya'yı anlattı

Antalya romana konu oldu

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi'nde uzun süre basın danışmanlığını üstlenen Senem Tekinkoca, Kasım ayında çıkacak olan kitabı 'Lavanta Kokusu'nda Antalya'yı anlattı

18 Eylül 2013 Çarşamba 18:28
Antalya romana konu oldu
banner404
ANTALYA ve Tebriz arasında geçen hikayede özellikle Kaleiçi geniş yer buluyor. Kaleiçi'ndeki evlerden Hadrianus Kapısı'na, Mermerli Plajı'ndan portakal bahçelerine kadar birçok farklı mekanın konu edildiği kitapta dikkat çeken bir diğer yer ise 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu.

Kitabı yazarken mekan olarak özellikle Antalya'yı seçtiğini belirten Tekinkoca, "Uzun yıllardır Antalya'da yaşıyorum. Bu şehri çok sevmemin yanı sıra, yaşadığım şehre borçlu olduğumu da düşünüyorum. Benim için değeri olan birçok yeri romanda da büyük bir heyecanla yazmış olmak, kendi adıma büyük mutluluk. Umarım kitabı okuyan herkes Antalya'yı aynı keyifle yaşar" dedi. Tekinkoca, halen Fazıl Say'ın sanat yönetmenliğini yaptığı Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde görev yapıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 18.09.2013 18:40
Anahtar Kelimeler:
RomanAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim