Antalya romana konu oldu

ANTALYA ve Tebriz arasında geçen hikayede özellikle Kaleiçi geniş yer buluyor. Kaleiçi'ndeki evlerden Hadrianus Kapısı'na, Mermerli Plajı'ndan portakal bahçelerine kadar birçok farklı mekanın konu edildiği kitapta dikkat çeken bir diğer yer ise 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu.



Kitabı yazarken mekan olarak özellikle Antalya'yı seçtiğini belirten Tekinkoca, "Uzun yıllardır Antalya'da yaşıyorum. Bu şehri çok sevmemin yanı sıra, yaşadığım şehre borçlu olduğumu da düşünüyorum. Benim için değeri olan birçok yeri romanda da büyük bir heyecanla yazmış olmak, kendi adıma büyük mutluluk. Umarım kitabı okuyan herkes Antalya'yı aynı keyifle yaşar" dedi. Tekinkoca, halen Fazıl Say'ın sanat yönetmenliğini yaptığı Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde görev yapıyor.