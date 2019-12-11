Antalya protokolünde Alanya'daki fahri konsoloslar da yok

YENİ Alanya, Alanya'nın devlet üniversitesi Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile vakıf üniversitesi Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner’in Antalya Valiliği protokol listesinde yer almadığını dünkü sayısında duyurmuştu. Oysa, Alanya gibi ilçe statüsünde olan İskenderun ve Bandırma'daki üniversitelerin rektörleri, Hatay ve Balıkesir il protokol listelerinde yer alıyorlardı.

Alanya’nın rektörleri gibi Alanya'nın Norveç Fahri Konsolosu Mustafa Nüvit Özkan, Kazakistan Fahri Konsolosu Ahmet Cebeci, Danimarka Fahri Konsolosu Metin Atalay, Letonya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, İsveç Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş, Finlandiya Fahri Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu, Belarus Fahri Konsolosu Fatih Akın ve Litvanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin de Antalya protokolünde yer almıyorlar.