Antalya Plajlarında Yoğunluk

HAVA sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü Antalya'da, plajlarda yoğunluk yaşandı.



Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, yerli ve yabancı turistler plajlara, park ve bahçelere, mesire alanlarına akın etti.



Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ile Lara plajlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, yüzerek serinlemeye çalıştı. Plajlarda çadır kuran tatilciler de içerisinde uyayarak zaman geçirmeye çalıştı.



Bazı çocukların, kuğu, kurbağa, ördek, filamingo figürlerindeki deniz yataklarında suda eğlenmesi renkli görüntüler oluştu. Kentin farklı noktalarında, bazı çocukların da süs havuzlarına girdiği görüldü.



Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'da bazı vatandaşların deniz şemsiyeleriyle yürüyüş yapması gülümsetti. Muratpaşailçesindeki falezlerde kurulan plajlara ilgi gösteren tatilciler, kayalıklardan atlayarak yüzme keyfi yaşadı.



Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, tarihi ve turistik mekanlarda, özellikle görsel şölen sunan şelalelerde yoğunluk yaşandı.



Alanya ilçesinde ise Kleopatra, Damlataş ve Keykubat plajlarında çok sayıda yerli ve yabancı turist, denizin keyfini çıkardı. Alanya Kalesi'ne çıkan tatilciler ise manzara izledi.



Sıcaklık mevsim normallerine inecek



Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya, bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin 7 derece üzerinde seyrettiğini söyledi.



Yarından itibaren bölgede sıcaklıkların mevsim normallerine düşmesini beklediklerini aktaran Kaya, "32-34 derece seviyelerine inmesini bekliyoruz. Hafta sonuna kadar da normal seyretmesini tahmin ediyoruz." dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 19:27