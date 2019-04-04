Antalya OSB'de 2019 yılı eğitimleri başladı

ANTALYA OSB Müdürlüğünün bölge sanayicisi ve firma çalışanları için hazırladığı 2019 yılı eğitim programlarının lansmanı, Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binası Atatürk Konferans Salonunda, Antalya protokolü ve iş dünyasının yoğun katılımı ile gerçekleşti. Katılımcıların, mesleki, kişisel ve kurumsal gelişim eğitimlerinden oluşan programlar hakkında bilgilendirildiği lansmana, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanlığına seçilen Semih Esen, Antalya OSB müteşebbis heyet ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda sanayici katıldı. Lansman kapsamında Yılın Eğitim İnsanı Ödülüyle birlikte, 2018 yılında gerçekleşen eğitimlere aktif katılım sağlayan firma ve personelleri ile eğitmenlere teşekkür plaketi verildi.

EĞİTİMLER İŞÇİ SİRKÜLASYONUNU GERİLETTİ

Lansmanın açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, son 4 yıldır gerçekleştirdikleri eğitim programları ile Antalya OSB'nin ulusal anlamda hizmet sunmaya hazır bir marka değeri oluşturduğunu söyledi. Sanayiciler için rakamların önemli olduğuna dikkati çeken Bahar, 2018 yılındaki eğitim programlarına ilişkin rakamları açıkladı. Bahar, “2018 yılı içerisinde 46 eğitim ve hizmet sunumu gerçekleştirdik. 43 eğitmen, 26 eğitim danışmanlık firmasının tedarikçiliği ile gerçekleşen bu eğitimlerimize 107 kuruluşumuzdan 664 kişi katılmış ve 1514 sertifika sahiplerini bulmuştur. Bu eğitimlerimiz sayesinde 4 yılda katılımcılarımıza sağladığımız hizmet içi eğitim tasarrufumuz 3 milyon TL gibi önemli bir rakam olarak sanayicimize kazandırılmıştır. Ancak asıl önemli olan eğitimlerimizin ve niteliğinin verimliliğe olan katkısıdır. Söz konusu eğitimler ile bölgedeki işçi sirkülasyonunu yüzde 17 oranında geriletmeyi başardığımızı görüyoruz" dedi.

SANATA DAHA FAZLA AĞIRLIK VERİLMELİ

Çocukların ve gençlerin yaratıcılığının geliştirilmesi için eğitiminde sanata daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çeken Bahar, “Yetişkin genç iş gücümüzü yanlış yapmaktan korkmayan, cesaretli, umutlu, odaklanabilen, yanlış yaptığında cezalandırılmayacağı, damgalanmayacağı, bir eğitim sistemine doğru evrilmesini sağlamak zorundayız. Bugün artık hayat boyu öğrenme diye bir kavramdan bahsediliyor. Bu kavram, 'ben oldumculuktan' uzak, derdimize deva bir önermedir. Ülkemiz yüzde 15-20'leri zorlayan dev bir işsizlik ile boğuşurken, fabrikalarımızın nitelikli çalışan arıyorum feryadı, büyük bir paradoksu, mesleki eğitimdeki hatalarımızın negatif çıktısını gözler önüne seriyor" dedi.

MESLEK LİSESİ MÜJDESİ

Antalya'yı bir şehirden ziyade bir ülke olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Bahar, şöyle konuştu:

"Bu muhteşem, Allah vergisi coğrafyamıza biz böyle bakıyoruz. Denizinden kumuna, güneşinden tarımına, eğitimle, bilimle, akılcı sanayisiyle, havza mantığını getirme mantığında katkı sağlamaya, geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren, 4 yıllık çabamız sonucu bünyemize dahil olacak meslek lisemizi hep beraber yöneteceğiz. Kurduğumuz teknoloji geliştirme bölgemiz ile hem meslek lisemizin hem de yanı başımızdaki Antalya Bilim Üniversitemizin entegre çalışmasını, bu suretle içinde bulunduğumuz organize sanayi bölgesi firmalarımızın değişimine, dönüşümüne ve onlara katma değer sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

YILIN EĞİTİM İNSANI VAHAP YILMAZ

Konuşmaların ardından Antalya OSB'nin gelenekselleşen bir kültürü haline gelen Yılın Eğitim İnsanı Ödülünün takdimine geçildi. Muratpaşa Belediyesi iş birliği ile dar gelirli ailelerin çocuklarını bedelsiz bir şekilde üniversiteye hazırlamak için tüm imkanlarını seferber eden eğitimci Vahap Yılmaz, Muratpaşa Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM) projesi ile Antalya OSB tarafından Yılın Eğitim İnsanı seçildi. Yılmaz'a ödülü Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar tarafından verildi.