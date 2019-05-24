Antalya'nın tarımı 10 farklı dilde tanıtılıyor

BU kapsamda Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yıl boyunca yapılan çalışmaların yer aldığı ve Antalya tarımının özelliklerini ve ürün desenini yansıtan, ayrıca güncel sayısal verilerin paylaşıldığı 2019 yılı brifingi Türkiye'de bir ilk olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça, Çince, Hintçe, Japonca, İspanyolca, Portekizce olmak üzere 10 ayrı dilde hazırlanarak kurumun web sitesine yüklenerek paydaşların ve sektörün hizmetine sunuldu.



"Dünya Dillerinde Antalya Tarımı Projesi"

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen “Antalya sahip olduğu ekolojik ve jeolojik üstünlükleri ile ülkemizde tarımda bilgi birikiminin en yüksek düzeyde gerçekleştiği şehirlerin başında olup yıllık 10.8 milyar TL bitkisel üretim değeri ile Türkiye tarımının başkenti ve lokomotifi konumundadır. Antalya, tarımdaki başarısı ve üretim potansiyeli ile yerli ve yabancı yatırımcılar ve ihracatçılar tarafından ilgi görmeye devam etmektedir. Bu kapsamda Antalya'nın potansiyelinin daha iyi anlaşılabilmesi ve geniş kitlelere ulaşması amacıyla "Dünya Dillerinde Antalya Tarımı" projesi kapsamında Antalya tarım sektörünü anlattığımız tarım brifingi dünyada en çok konuşulan 10 dilde hazırladık. Bu çalışmamızı sektörün, paydaşların ve yerli yabancı yatırımcıların hizmetine sunuyoruz. ” dedi.



"İhracat kapasitesinin artmasına fayda sağlayacak"

https://antalya.tarimorman.gov.tr/ adresinden yayın yapmakta olan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kurumsal resmi internet sitesinde brifingler sekmesinden Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça, Çince, Hintçe, Japonca, İspanyolca, Portekizce dillerinde Antalya 2019 yılı çalışmalarına ulaşılabiliyor. Yayınlanan brifingler dinamik yapıya sahip olup dönemsel olarak güncellenerek en yeni veriler paylaşılıyor. Brifing ayrıca araştırmacılar için zengin bir kaynak olma özelliği de taşıyor.

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan projenin diğer illere rol model olması ve Türkiye’nin tarımsal ihracat kapasitesinin artması yolunda fayda sağlaması hedefleniyor.