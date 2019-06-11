Antalya'nın o ilçesinde iki gün 1.5 TL'ye satılan ekmek yeniden 1 TL'ye indi!

BAYRAM öncesinde 1.5 TL'ye satılması kararı alınan ekmek Elmalı'da Belediye Başkanı Halil Öztürk'e takıldı. Halil Öztürk, resmi yazının gelmemesi sebebiyle fırıncılara ekmeğin 1 TL'den satılması talimatını verdi. Elmalı genelinde ekmek üretimi yapan bütün fırınları gezen zabıtalar, ekmeğin fiyatının 1 TL olduğunu belirten yazıyı işletmecilere tebliğ ettiler. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, ekmeğin fiyatının resmi olarak 1 TL olduğunu belirterek, keyfi uygulamalara izin verilmeyeceğini söyledi.