Antalya'nın o ilçesinde iki gün 1.5 TL'ye satılan ekmek yeniden 1 TL'ye indi!

Elmalı'da bayram öncesinde ekmeğin fiyatı 1.5 TL'ye çıkartılırken, duruma müdahale eden Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, ekmek fiyatını 1 TL'ye indirdi.

Antalya'nın o ilçesinde iki gün 1.5 TL'ye satılan ekmek yeniden 1 TL'ye indi!
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BAYRAM öncesinde 1.5 TL'ye satılması kararı alınan ekmek Elmalı'da Belediye Başkanı Halil Öztürk'e takıldı. Halil Öztürk, resmi yazının gelmemesi sebebiyle fırıncılara ekmeğin 1 TL'den satılması talimatını verdi. Elmalı genelinde ekmek üretimi yapan bütün fırınları gezen zabıtalar, ekmeğin fiyatının 1 TL olduğunu belirten yazıyı işletmecilere tebliğ ettiler. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, ekmeğin fiyatının resmi olarak 1 TL olduğunu belirterek, keyfi uygulamalara izin verilmeyeceğini söyledi.

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