Antalya'nın kedi ve köpekleri böyle serinliyor

HAVA sıcaklığının 35 dereceyi bulmasıyla sokak hayvanları, Işıklar Caddesi üzerinde giyim, yiyecek ve içecek hizmeti veren mağazalara girerek ya da mağazanın giriş kısmında yatarak serinliyor. Mağazaların klimalı serin havasından yararlanan sokak hayvanlarını gören, hayvanseverler, bu durumdan memnun olduklarını, onları rahatsız etmeden alışverişlerine veya yemek yemeğe devam ettiklerini belirtti.



'SOKAK HAYVANLARINI DÜŞÜNMELİYİZ'



Köpeklerin ve kedilerin olduğu her ortamdan memnun olduğunu belirten mağaza müşterisi Ömür Dolunay (43), hayvanların kimseye zarar vermediğini söyledi. Dolunay, “Antalya gibi sıcak şehirlerde sokak hayvanlarını düşünerek, onların en azından bir kap suyu olduğundan emin olmamız gerekiyor. Yaz aylarında sıcaktan bunalan ya da kış aylarında soğuk havada üşüyen hayvanları düşünmeliyiz. Bir kafeye girdiğimizde onların bu şekilde dinlenmeleri ve serinlemeleri için onları rahatsız etmeden oturmalıyız" dedi.



'YANIMIZDA OTURMALARINDAN RAHATSIZ OLMUYORUZ'



Kafe müşterisi Fatih Kavuşturan (34), sokak hayvanlarının sıcak havadan etkilenmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini söyledi. Kavuşturan, “En azından evimizin önüne sokak hayvanları için bir kap su bırakmalıyız. İnsanların ve belediyelerin sokak hayvanları için gerekli hassasiyeti gösterip elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini düşünüyorum. Onlar da bizim gibi bir canlı, onların da yaşama hakkı var. Hayvanların kafede yanımıza oturmalarından hiç rahatsız olmuyoruz" diye konuştu.



MÜŞTERİLER MEMNUN



Işıklar Caddesi üzerinde mağazada çalışan Hakan Avcı (38), sıcak ve soğuk havalarda kedi ve köpeklerin mağazaya girip dinlenmesinden dolayı müşterilerin memnun kaldığını belirtti. Avcı, “Sıcaklara bizler dayanamıyorken, onlar ne yapsın? Köpekler mağaza içine girerek masa altlarında hiç ses çıkarmadan, müşterilere zarar vermeden sesiz bir şekilde uyuyor" dedi.